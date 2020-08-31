Стало известно, с кем сыграет "Динамо" в Лиге чемпионов, если пройдет "Алкмаар"

Сегодня состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Своего соперника получил и вице-чемпион Украины. "Динамо" сыграет в Киеве с клубом АЗ "Алкммар" из Нидерландов. Матч состоится 15-16 сентября на НСК "Олимпийский". Вместе с тем стало известно, кто станет оппонентом команды Мирчи Луческу в борьбе за выход в групповой турнир ЛЧ, если она справится с нидерландцами.

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В случае победы над "Алкмааром" соперником "Динамо" в раунде плей-офф Лиги чемпионов станет победитель бельгийско-австрийской пары "Гент" – "Рапид". Отметим, что за "Гент" играют сразу три футболиста сборной Украины – Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, недавно забивший гол после операции на половом органе.

"Динамо" Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что украинские и российские клубы разводят между собой в еврокубках, поэтому киевляне, идущие по "Пути представителей лиг", не смогут сыграть в раунде плей-офф с "Краснодаром". Соперником этой российской команды станет победитель пары ПАОК – "Бенфика".

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Следует сказать, что если в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов все решается в одной игре – с дополнительным временем и серией пенальти в случае ничейного исхода, то в раунде плей-офф команды сыграют между собой уже два матча – дома и на выезде.

Игры раунда плей-офф состоятся 22/23 и 29-30 сентября.

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Добавим, что "Динамо" не может преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, начиная с 2017 года. Киевляне поочередно спотыкались о швейцарский "Янг Бойз", нидерландский "Аякс" и бельгийский "Брюгге".

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