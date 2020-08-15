Украинский футболист после операции на половом органе забил шикарный гол головой

К сожалению, команда Игоря Пластуна, несмотря на его результативный удар, снова потерпела поражение

Центральный защитник сборной Украины и бельгийского "Гента" Игорь Пластун, на прошлом уикенде получивший крайне неприятную травму полового органа, не просто быстро вернулся в строй. Но и в первом же матче после повреждения отличился забитым мячом. На 59-й минуте поединка с "Кортрейком" Пластун ударом головой замкнул подачу партнера с углового, после чего на радостях десяток раз постучал себя кулаком по забивному лбу.

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Гол в исполнении Игоря Пластуна помог "Генту" сравнять счет в матче с "Кортрейком" – 1:1. Однако незадолго до конца основного времени гости снова поразили ворота хозяев и в итоге одержали победу над "Гентом" Пластуна со счетом 2:1.

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Напомним, в минувшее воскресенье "Гент" также уступил со счетом 1:2, только "Сент-Трюйдену" (1:2). Тогда в моменте со вторым мячом в ворота "Гента" Пластун столкнулся с вратарем собственной команды, в результате чего травмировал половой орган. Медперсоналу клуба пришлось наложить на него несколько швов, при этом украинец был заменен.

Ранее Пластун заявил, что, по его мнению, перенос Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса не скажется негативно на сборной Украины. "Будет лишний повод еще лучше подготовиться", – считает футболист.

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