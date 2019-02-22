Стало известно, во сколько начнутся матчи "Динамо" против "Челси" в Лиге Европы
Первый матч киевляне проведут на выезде
Стало известно, когда начнутся матчи киевского "Динамо" против лондонского "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч состоится в Лондоне 7 марта на стадионе "Стэмфорд Бридж" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча пройдет в столице Украины 14 марта в НСК "Олимпийский", начало – в 19:55.
Ранее главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал итоги жеребьевки стадии 1/8 финала Лиги Европы. "Фавориты существуют только на бумаге, а в футбол играют живые люди. До начала игры шансы на успех у соперников всегда 50 на 50", – заявил белорус.
Ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы: они невысоки. Аналитики считают шансы киевлян пройти команду английской Премьер-лиги равными 23 процентам.
Напомним, что в четверг футболисты "Динамо" на своем поле обыграли "Олимпиакос" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:0 и вышли в следующую стадию турнира. Единственный гол в матче забил испанский новичок киевлян Фран Соль. Это дебютный мяч Соля в футболке "Динамо". Первый поединок в Греции завершился вничью 2:2.
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