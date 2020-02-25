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Старший сын Роналду завел Instagram: за первый день на него подписалось пол миллиона людей

25 февраля, 13:14

Криштиану-младший уже опубликовал три поста

Старший сын Криштиа Роналду решил последовать примеру своего отца и решил порадовать поклонников радостной новостью. Криштиану-младший завел личный Instagram-аккаунт. Первая публикация появилась 25 февраля. За это время Криш младший собрал полмиллиона подписчиков. Роналду-старший лайкнул видео и дал ссылку на аккаунт сына в сториз.

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Мини-Криш подписался на пять аккаунтов: кроме папы, это Джорджина Родригес, бабушка Мария Долореш, "Ювентус" и друг семьи, бывший футболист Мигел Пайшау.

Ранее мы рассказывали, что огромная статуя Криштиану Роналду украсила карнавал в Италии. Португальца изобразили в виде бионического человека.

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Кстати, мы рассказывали, чтоневеста Роналду рассказала, каково встречаться с Криштиануи вспомнила начало романа с футболистом. Джорджина Родригес призналась, чем ее пленил Роналду и держит до сих пор.

Смотрите, как Роналду на День рождения получил щедрый подарок от возлюбленной:

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Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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