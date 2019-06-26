Старт Лиги чемпионов: далее без Гибралтара и Сан-Марино

Сыграны полуфиналы предварительного раунда ЛЧ-2019/20

Лигу чемпионов-2019 выиграл "Ливерпуль". Фото: AFP

Стартовал мини-турнир предварительного раунда Лиги чемпионов, который проходит в Косово. Он состоит из полуфиналов (25 июня) и финала (28 июня). Победитель сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Добавим, что уже определились 26 участников группового этапа Лиги чемпионов.

В полуфиналах зафиксированы такие результаты:

"Фероникели" (Косово) – "Линкольн" (Гибралтар) – 1:0

"Тре Пенне" (Сан-Марино) – ФК "Санта-Колома" (Андорра) – 0:1

Таким образом, в финале сыграют "Фероникели" и "Санта-Колома". Проигравшие полуфинального и финального раундов попадают во второй отборочный раунд Лиги Европы 2019/2020.

Ранее состоялась жеребьевка первого раунда Лиги чемпионов. Своих первых соперников в еврокубках узнали Сергей Ребров, возглавляющий "Ференцварош", Роман Григорчук из "Астаны", а также Марьян Швед, представляющий "Селтик".

Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счетв матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

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