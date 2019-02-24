Стартовала продажа билетов на матч "Динамо" – "Челси" в Лиге Европы

На ответный поединок 1/8 финала можно попасть за 50 грн

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Стартовала продажа билетов на матч "Динамо" – "Челси" в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/27e/451/5c727e45162d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/27e/451/5c727e45162d6.jpg 2019-02-24T13:22:47+02:00 Футбол На ответный поединок 1/8 финала можно попасть за 50 грн

В воскресенье, 24 февраля, в 10:00 началась онлайн-продажа билетов на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" примет лондонский "Челси". Эта игра состоится в четверг, 14 марта, на НСК "Олимпийский". Начало встречи – 19:55. Первая встреча, напомним, состоится 7 марта в Лондоне.

На игру доступны билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 200, 300, 350, 400, 800 и 1000 гривен.

Напомним, что у посетителей матчей на "Олимпийском" теперь нет необходимости распечатывать билеты, приобретенные в интернете. На стадионе работают новые входные терминалы со сканерами, которые считывают билеты непосредственно с экранов мобильных устройств – смартфонов, планшетов.

В понедельник, 25 февраля, в 14:00 билеты на матч "Динамо" – "Челси" поступят в продажу в кассы НСК "Олимпийский", а также в кассах стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Напомним, что в четверг футболисты "Динамо" на своем поле обыграли "Олимпиакос" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:0 и вышли в следующую стадию турнира. Первый поединок в Греции завершился вничью 2:2.

Ранее главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал итоги жеребьевки стадии 1/8 финала Лиги Европы. "Фавориты существуют только на бумаге, а в футбол играют живые люди. До начала игры шансы на успех у соперников всегда 50 на 50", – заявил белорус.

Ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы: они невысоки. Аналитики считают шансы киевлян пройти команду английской Премьер-лиги равными 23 процентам.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стартовала продажа билетов на матч "Динамо" – "Челси" в Лиге Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.