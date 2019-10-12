"Стояла задача играть в нашу игру": Шева оценил матч с Литвой

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поединок отбора на Евро-2020 с Литвой. Мы вели онлайн матча Украина – Литва с яркими фото и видео голов.

"Стояла задача играть в нашу игру, сохранять позиции на поле, перемещать мяч. При правильном передвижении мы всегда найдем дыры между линиями. Четко выполнили установку, а если бы спешили, то ошибались бы", – отметил тренер.

Украина – Литва: смотрите видео голов и лучших моментов отборочной игры ЧЕ-2020.

"Я поговорил с командой и сказал, что буду делать замены. Состав мы определили еще перед матчем, так как нам предстоит важная встреча с Португалией. Важно иметь хороших игроков, которым ты доверяешь", – добавил наставник.

"Заключительные два матча будем играть так, как и должны. А уже потом будем смотреть в таблицу. Если достойны, то выйдем на Евро. Самое главное – выйти, но я также хочу, чтобы хорошо сыграли с Португалией – командой совершенно другого класса. У ребят будет другой настрой. Важно показать игру, не всегда счет отображает картинку матча", – рассказал Шевченко.

Напомним, месяц назад в Вильнюсе Украина обыграла Литву со счетом 3:0. Тогда в составе нашей сборной голами отличились Зинченко, Марлос и Малиновский. При этом Марлос был признан болельщиками лучшим игроком того поединка.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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