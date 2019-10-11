Украина – Литва: онлайн-трансляция матча за выход на Евро-2020

В пятницу, 11 октября, сборная Украины играет предпоследний домашний матч отборочного турнира Евро-2020. В Харькове на стадионе "Металлист" команда Андрея Шевченко принимает аутсайдера своей отборочной группы – Литву. Начало поединка – в 21:45.
УКРАИНА – ЛИТВА – 0:0
Месяц назад украинцы разгромили Литву на ее поле 3:0. Если "сине-желтые" обыграют литовцев и в Харькове, это на 99% гарантирует команде Шевченко выход в финальную часть Евро-2020. Для оформления путевки в финальную часть чемпионата Европы останется лишь сыграть вничью с Криштиану Роналду в Киеве 14 октября, либо в ноябре не проиграть Сербии на ее поле со счетом 0:6. Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|УКРАИНА
|5
|4
|1
|0
|11-1
|13
|2
|ПОРТУГАЛИЯ
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|3
|СЕРБИЯ
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|4
|ЛЮКСЕМБУРГ
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|5
|ЛИТВА
|5
|0
|1
|4
|4-15
|1
Читайте также: Шева ответил России за "Бей, Хохлов": реакция соцсетей на 20-летие супергола Филимонову
Последний матч Украины: 2:2 с Нигерией
Последний матч Литвы: 1:5 с Португалией
Сравнение составов Украины и Литвы от Transfermarkt: Украина – в 17 раз дороже
Читайте также:Шевченко атакует достижение Лобановского: новые котировки на выигрыш Украиной Евро-2020
Фото из лагеря сборной Украины перед матчем с Литвой
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
УКРАИНА: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Малиновский – Ярмоленко, Марлос, Зинченко – Яремчук
ЛИТВА: Черняускас – Миколюнас, Янкаускас, Гирдвайнис, Андрушкявичюс – Шимкус, Голубицкас, Жулпа, Воробьев, Вербицкас – Лаукжемис
Как Литва добиралась на матч с Украиной
История даты матча Украина – Литва. Это будет уже десятый матч в истории сборной Украины, который она проводит 11 октября. Из девяти предыдущих поединков, сыгранных сине-желтыми в этот день календаря, пять встреч завершились победами украинцев, две – вничью и еще две – поражениями нашей команды.
Как сборная Украины играла 11 октября в предыдущие годы
11.10.2013 Украина – Польша – 1:0 отборочный матч ЧМ
11.10.2011 Эстония – Украина – 0:2 товарищеский матч
11.10.2010 Бразилия – Украина – 2:0 товарищеский матч
11.10.2008 Украина – Хорватия – 0:0 отборочный матч ЧМ
11.10.2006 Украина – Шотландия – 2:0 отборочный матч ЧЕ
11.10.2003 Украина – Македония – 0:0 товарищеский матч
11.10.2000 Норвегия – Украина – 0:1 отборочный матч ЧМ
11.10.1997 Армения – Украина – 0:2 отборочный матч ЧМ
11.10.1995 Словения – Украина – 3:2 отборочный матч ЧЕ
"Могу сказать, что перед матчем с Литвой у команды есть уверенность. Очень важно добыть победу. При всем уважении к Литве, мы играем дома, и перед нами стоит большая цель – нам нужна эта победа. Игроки настраиваются показать хороший футбол и добыть результат", – заявил перед матчем с литовцами главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Напомним, что в минувшие дни главный тренер сборной Украины назывался одним из кандидатов на пост наставника "Милана". Появилась даже информация, что Шевченко согласился возглавить "Милан", но на особых условиях. Первое – Шева готов начать тренировать миланский клуб не раньше ноября, так как намерен сначала вывести украинскую сборную на Евро-2020. Второе условие – он хочет совмещать работу в клубе и сборной. "Милан" взял время на размышления.
Однако позже Шевченко сделал жесткое заявление о работе в "Милане", после которого все вопросы отпали. Обладатель "Золотого мяча" отказался возглавить свой бывший клуб, решив полностью сосредоточиться на сборной Украины. А коучем "россонери" с годовой зарплатой в миллион евро был назначен экс-защитник "Ювентуса" Стефано Пиоли.
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк