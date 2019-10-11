Украина – Литва: онлайн-трансляция матча за выход на Евро-2020

Команда Андрея Шевченко в Харькове принимает аутсайдера группы. Победа - и мы практически на чемпионате Европы

Андрей Шевченко в шаге от Евро-2020 / Фото: Facebook

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В пятницу, 11 октября, сборная Украины играет предпоследний домашний матч отборочного турнира Евро-2020. В Харькове на стадионе "Металлист" команда Андрея Шевченко принимает аутсайдера своей отборочной группы – Литву. Начало поединка – в 21:45.

УКРАИНА – ЛИТВА – 0:0

Месяц назад украинцы разгромили Литву на ее поле 3:0. Если "сине-желтые" обыграют литовцев и в Харькове, это на 99% гарантирует команде Шевченко выход в финальную часть Евро-2020. Для оформления путевки в финальную часть чемпионата Европы останется лишь сыграть вничью с Криштиану Роналду в Киеве 14 октября, либо в ноябре не проиграть Сербии на ее поле со счетом 0:6. Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины

И В Н П М О 1 УКРАИНА 5 4 1 0 11-1 13 2 ПОРТУГАЛИЯ 4 2 2 0 10-4 8 3 СЕРБИЯ 5 2 1 2 10-12 7 4 ЛЮКСЕМБУРГ 5 1 1 3 5-8 4 5 ЛИТВА 5 0 1 4 4-15 1

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Последний матч Украины: 2:2 с Нигерией

Последний матч Литвы: 1:5 с Португалией

Сравнение составов Украины и Литвы от Transfermarkt: Украина – в 17 раз дороже

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Фото из лагеря сборной Украины перед матчем с Литвой

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

УКРАИНА: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Малиновский – Ярмоленко, Марлос, Зинченко – Яремчук

ЛИТВА: Черняускас – Миколюнас, Янкаускас, Гирдвайнис, Андрушкявичюс – Шимкус, Голубицкас, Жулпа, Воробьев, Вербицкас – Лаукжемис

Как Литва добиралась на матч с Украиной

История даты матча Украина – Литва. Это будет уже десятый матч в истории сборной Украины, который она проводит 11 октября. Из девяти предыдущих поединков, сыгранных сине-желтыми в этот день календаря, пять встреч завершились победами украинцев, две – вничью и еще две – поражениями нашей команды.

Как сборная Украины играла 11 октября в предыдущие годы



11.10.2013 Украина – Польша – 1:0 отборочный матч ЧМ

11.10.2011 Эстония – Украина – 0:2 товарищеский матч

11.10.2010 Бразилия – Украина – 2:0 товарищеский матч

11.10.2008 Украина – Хорватия – 0:0 отборочный матч ЧМ

11.10.2006 Украина – Шотландия – 2:0 отборочный матч ЧЕ

11.10.2003 Украина – Македония – 0:0 товарищеский матч

11.10.2000 Норвегия – Украина – 0:1 отборочный матч ЧМ

11.10.1997 Армения – Украина – 0:2 отборочный матч ЧМ

11.10.1995 Словения – Украина – 3:2 отборочный матч ЧЕ

Андрей Шевченко / Фото: AFP

"Могу сказать, что перед матчем с Литвой у команды есть уверенность. Очень важно добыть победу. При всем уважении к Литве, мы играем дома, и перед нами стоит большая цель – нам нужна эта победа. Игроки настраиваются показать хороший футбол и добыть результат", – заявил перед матчем с литовцами главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко

Напомним, что в минувшие дни главный тренер сборной Украины назывался одним из кандидатов на пост наставника "Милана". Появилась даже информация, что Шевченко согласился возглавить "Милан", но на особых условиях. Первое – Шева готов начать тренировать миланский клуб не раньше ноября, так как намерен сначала вывести украинскую сборную на Евро-2020. Второе условие – он хочет совмещать работу в клубе и сборной. "Милан" взял время на размышления.

Однако позже Шевченко сделал жесткое заявление о работе в "Милане", после которого все вопросы отпали. Обладатель "Золотого мяча" отказался возглавить свой бывший клуб, решив полностью сосредоточиться на сборной Украины. А коучем "россонери" с годовой зарплатой в миллион евро был назначен экс-защитник "Ювентуса" Стефано Пиоли.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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