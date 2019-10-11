Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Украина – Литва: онлайн-трансляция матча за выход на Евро-2020

11 октября, 05:33

Команда Андрея Шевченко в Харькове принимает аутсайдера группы. Победа - и мы практически на чемпионате Европы

Андрей Шевченко в шаге от Евро-2020

Андрей Шевченко в шаге от Евро-2020 / Фото: Facebook

Реклама

В пятницу, 11 октября, сборная Украины играет предпоследний домашний матч отборочного турнира Евро-2020. В Харькове на стадионе "Металлист" команда Андрея Шевченко принимает аутсайдера своей отборочной группы – Литву. Начало поединка – в 21:45.

УКРАИНА – ЛИТВА – 0:0

Месяц назад украинцы разгромили Литву на ее поле 3:0. Если "сине-желтые" обыграют литовцев и в Харькове, это на 99% гарантирует команде Шевченко выход в финальную часть Евро-2020. Для оформления путевки в финальную часть чемпионата Европы останется лишь сыграть вничью с Криштиану Роналду в Киеве 14 октября, либо в ноябре не проиграть Сербии на ее поле со счетом 0:6. Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины

ИВНПМО
1 УКРАИНА541011-113
2 ПОРТУГАЛИЯ422010-48
3 СЕРБИЯ521210-127
4 ЛЮКСЕМБУРГ51135-84
5 ЛИТВА50144-151

Читайте также: Шева ответил России за "Бей, Хохлов": реакция соцсетей на 20-летие супергола Филимонову

Последний матч Украины: 2:2 с Нигерией

Последний матч Литвы: 1:5 с Португалией

Сравнение составов Украины и Литвы от Transfermarkt: Украина – в 17 раз дороже

Читайте также:Шевченко атакует достижение Лобановского: новые котировки на выигрыш Украиной Евро-2020

Фото из лагеря сборной Украины перед матчем с Литвой

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

УКРАИНА: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Малиновский – Ярмоленко, Марлос, Зинченко – Яремчук

ЛИТВА: Черняускас – Миколюнас, Янкаускас, Гирдвайнис, Андрушкявичюс – Шимкус, Голубицкас, Жулпа, Воробьев, Вербицкас – Лаукжемис

Как Литва добиралась на матч с Украиной

История даты матча Украина – Литва. Это будет уже десятый матч в истории сборной Украины, который она проводит 11 октября. Из девяти предыдущих поединков, сыгранных сине-желтыми в этот день календаря, пять встреч завершились победами украинцев, две – вничью и еще две – поражениями нашей команды.

Как сборная Украины играла 11 октября в предыдущие годы

11.10.2013 Украина – Польша – 1:0 отборочный матч ЧМ
11.10.2011 Эстония – Украина – 0:2 товарищеский матч
11.10.2010 Бразилия – Украина – 2:0 товарищеский матч
11.10.2008 Украина – Хорватия – 0:0 отборочный матч ЧМ
11.10.2006 Украина – Шотландия – 2:0 отборочный матч ЧЕ
11.10.2003 Украина – Македония – 0:0 товарищеский матч
11.10.2000 Норвегия – Украина – 0:1 отборочный матч ЧМ
11.10.1997 Армения – Украина – 0:2 отборочный матч ЧМ
11.10.1995 Словения – Украина – 3:2 отборочный матч ЧЕ

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: AFP

"Могу сказать, что перед матчем с Литвой у команды есть уверенность. Очень важно добыть победу. При всем уважении к Литве, мы играем дома, и перед нами стоит большая цель – нам нужна эта победа. Игроки настраиваются показать хороший футбол и добыть результат", – заявил перед матчем с литовцами главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко

Напомним, что в минувшие дни главный тренер сборной Украины назывался одним из кандидатов на пост наставника "Милана". Появилась даже информация, что Шевченко согласился возглавить "Милан", но на особых условиях. Первое – Шева готов начать тренировать миланский клуб не раньше ноября, так как намерен сначала вывести украинскую сборную на Евро-2020. Второе условие – он хочет совмещать работу в клубе и сборной. "Милан" взял время на размышления.

Однако позже Шевченко сделал жесткое заявление о работе в "Милане", после которого все вопросы отпали. Обладатель "Золотого мяча" отказался возглавить свой бывший клуб, решив полностью сосредоточиться на сборной Украины. А коучем "россонери" с годовой зарплатой в миллион евро был назначен экс-защитник "Ювентуса" Стефано Пиоли.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Андрей Шевченко Сборная Украины Евро-2020 сборная Литвы

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Таиланде забит супергол двойным ударом
В Таиланде забит супергол двойным ударом "ножницами": видео непостижимого шедевраФутбол
Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
"Лугано" – "Динамо": аутсайдеры чемпионата Швейцарии обрывают победную серию МихайличенкоФутбол
"Аталанта" – "Шахтер": видео голов и спорного пенальти в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Бухал заменил Шастала – и тут забил Бабогло: все голы матча
Бухал заменил Шастала – и тут забил Бабогло: все голы матча "Александрия" – "Карпаты"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...