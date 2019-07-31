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Суд отказал: финал Лиги чемпионов переигрывать не будут

Сегодня, 22:44

Матч был прерван из-за беспорядков, организованными болельщиками

/ Фото: AFP

Суд отказал: финал Лиги чемпионов переигрывать не будут https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D1%8F%D1%87,%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D1%8F%D1%87,%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB Футбол Матч был прерван из-за беспорядков, организованными болельщиками

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил решение о переигровке второго матча финала африканской Лиги чемпионов между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом". Таким образом, суд отменил решение Африканской конфедерации футбола (CAF). Судьи решили, что такое решение не входит в юрисдикцию CAF. Дальнейшая судьба финала пока неизвестна.

"Эсперанс", который победил 1:0, ранее был вынужден вернуть медали и трофей победителя. Встреча завершилась на 25 минут раньше из-за скандала. После отмененного гола гостей, который был забит, когда поле заволокло дымом от пиротехники, тренерский штаб и запасные марокканской команды выбежали на поле, так как судья отказался воспользоваться помощью ВАР.

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Игра была прервана на 1 час 25 минут, после чего "Эсперанс" был объявлен победителем. Первый матч завершился вничью – 1:1. "Эсперанс" после решения суда заявил, что победа вновь принадлежит ему. CAF пока не отреагировала на вердикт.

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Напомним, что "Ливерпуль" стал победителем европейской Лиги чемпионов. В финале обыграл "Тоттенхэм" со счетом – 2:0 и завоевал трофей в шестой раз в истории.

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футбол Лига чемпионов Спортивный арбитражный суд Эсперансе

Источник: СЭ

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