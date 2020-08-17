Судьбоносная встреча для Роналду: стало известно, что сказал звезде новый тренер "Ювентуса"

Уход Криштиану отменяется - Пирло заверил португальца, что тот будет ключевым игроком в его команде

Новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло побеседовал с главной звездой команды – 5-кратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду. После их разговора должно было окончательно проясниться – остается 35-летний португалец в туринском клубе или таки сменит команду.

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По информации La Gazzetta dello Sport, Андреа Пирло, сменивший на посту главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри, заверил Криштиану Роналду, что тот является ключевым игроком для "бьянконери". Таким образом туринский клуб, вопреки слухам, не станет продавать Криштиану и, более того, постарается приобрести центрального форварда, который играл бы с ним в связке.

Не исключено, что этим форвардом станет бывший партнер Роналду по мадридскому "Реалу" – француз Карим Бензема.

Реклама Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Ранее появилась информация, что "Ювентус" намерен избавиться от Роналду. Причиной называли тот факт, что туринцам стало сложно тянуть зарплату звездного португальца – 23 млн евро в год. По слухам, Криштиану предложили "Реалу", "ПСЖ" и "Барселоне", но никто его услугами не заинтересовался.

По другим данным, не "Ювентус", а сам Роналду дал агенту задание найти ему новый клуб. Поговаривают, что португалец хотел бы сменить команду, так как устал от ранних вылетов с туринцами из Лиги чемпионов.

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