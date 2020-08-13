Уму непостижимо! "Ювентус" избавляется от Криштиану Роналду

Вот это поворот! Как стало известно сегодня, "Ювентус" делает все, чтобы избавиться от Роналду. И это притом что по итогам сезона Криштиану был признан лучшим игроком "Юве". Причина, по которой туринский клуб пытается расстаться с португальцем, заключается в его окладе, который крайней трудно продолжать выплачивать в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Главная причина, почему Роналду связывают с переходом в "ПСЖ", заключается не в том, что французский клуб хочет его заполучить, а в том, что агенту Криштиану, Жорже Мендешу, дали указание найти ему новую команду. Мы все видели, как в последние полгода писали про возвращение Криштиану в "Реал". Мадридский клуб отвечал: "Без шансов! Он не вернется". Были еще разговоры про MLS и прочее. Потому что "Ювентус" хочет избавиться от его зарплаты. Роналду предлагали всем, включая "Барселону". Не уверен, что его удастся так просто продать, учитывая его оклад. В "Реале" он зарабатывал 23 млн евро, и я думаю, что в "Ювентус" он перешел на таких же условиях. Кто будет платить Роналду такие деньги?" – заявил журналист Гильем Балаге в ролике, опубликованном на странице BBC в Twitter

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Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Напомним, ранее появилась информация, что не "Ювентус", а сам Роналду дал агенту задание найти ему новый клуб. Поговаривают, что португалец хотел бы сменить команду, так как устал от ранних вылетом с туринцами из Лиги чемпионов.

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