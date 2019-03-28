Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Сульшер в образе хоббита подписал контракт с "Манчестер Юнайтед": забавное видео

Сегодня, 15:59

Норвежские телевизионщики превратили подписание контракта в сцену из голливудского блокбастера

Сульшер в образе хоббита подписал контракт с "Манчестер Юнайтед": забавное видео Футбол Норвежские телевизионщики превратили подписание контракта в сцену из голливудского блокбастера

Норвежский телеканал TV2 забавно отреагировал на назначение Уле-Гуннара Сульшера полноценным главным тренером "Манчестер Юнайтед". Тренер предстал в образе Бильбо Бэггинса из знаменитой голливудской трилогии "Хоббит". В ролике как раз обыгрывалась тема подписания контракта. Напомним, Сульшер заключил трехлетнее соглашение с "Крансыми дьяволами".

В ролике, кроме Сульшера, задействованы легендарный экс-тренер "МЮ" Алекс Фергюсон, игроки клуба Фил Джонс и Поль Погба, а также бывший наставник команды Жозе Моуринью и нынешний рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Сульшер забил 126 голов в 366 матчах за "Юнайтед" в период с 1996 по 2007 год, а также управлял резервной командой клуба до конца 2010 года. Он был назначен исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" после увольнения Жозе Моуринью 19 декабря 2018 года и выиграл восемь матчей подряд, установив новый рекорд клуба.

Всего под руководством норвежца "Красные дьяволы" одержали 14 побед в 19 матчах. Сульшеру удалось набрать больше очков в Премьер-лиги, чем любой другой клуб за это время. Также Сульшер героически вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Напомним, ранее "Шахтер" выпустил ролик к матчу против Динамо в Кубке Украины в стиле "Игры престолов". Главными героями огненного видео стали Жуниор Мораес и Беньямин Вербич.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, Манчестер Юнайтед, Уле-Гуннар Сульшер

Вы сейчас просматриваете новость " Сульшер в образе хоббита подписал контракт с "Манчестер Юнайтед": забавное видео". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Eurosport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Манчестер Юнайтед" назначил Сульшера постоянным тренером

Сегодня, 12:36

Норвежский тренер установил рекорд клуба по количеству побед и вывел его в 1/4 финала Лиги чемпионов

Агент начал работу по трансферу Погба в "Реал", "МЮ" готовит контрплан

23 марта, 18:39

Погба считает испанский клуб – лучшим местом для продолжения карьеры

Соседские войны: на звезду "МЮ" подали в суд из-за липы

11 марта, 11:50

Против Рашфорда ополчились жители городка, которым он портит жизнь воротами своего особняка

Шансы Зинченко выиграть Лигу чемпионов выше, чем у Месси и Роналду: котировки букмекеров

14 марта, 10:46

Фаворит Лиги чемпионов перед жеребьевкой 1/4 финала – "Манчестер Сити" с Зинченко, а "Барселона" с Месси и "Ювентус" с Роналду идут следом

Топ-клубы Европы собираются бойкотировать новый турнир ФИФА

16 марта, 09:47

В обновленном клубном чемпионате мира будут участвовать 28 команды, но европейские клубы против такого формата

"Манчестер Юнайтед" готовит 115 миллионов евро за лидера "Барселоны"

11 марта, 11:00

Английский гранд намерен усилиться бразильским полузащитником

Кто самая холодная мать по знаку зодиака?

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Признания Пугачевой о причине развода: "Он надо мной издевался"

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Сергей Тигипко ушел с поста

Еще две области: озвучен новый план Путина по захвату Украины

"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть

Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине
Загрузка...

Игрок "Шахтера" стоимостью 100 миллионов евро получил травму

Вчера, 13:12

Ложка дегтя в победном матче "горняков": бразильский защитник Исмаили ушел с поля из-за повреждения

"Огонь тухнет": бывший капитан "Динамо" рассказал, почему не хочет возвращаться в Украину

Вчера, 12:36

По словам Николая Морозюка, после Турции играть в УПЛ ему будет просто неинтересно

Шеве снова фартит по-крупному: обзор победы Украины над Люксембургом

26 марта, 09:08

Украинцы едва не опозорились в матче с "карликом". Нас спас гол, забитый Люксембургом в свои ворота

Онлайн матча Люксембург – Украина: автогол на 93-й минуте приносит нам победу!

25 марта, 23:39

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Люксембурга и видеоповторами голов

Беременна в 40: Подкопаева ждет ребенка от бизнесмена из США

25 марта, 16:35

У олимпийской чемпионки-1996 уже есть двое детей от предыдущего брака

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Каким бизнесом владеет Лев Лещенко

Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры