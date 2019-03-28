Сульшер в образе хоббита подписал контракт с "Манчестер Юнайтед": забавное видео

Норвежские телевизионщики превратили подписание контракта в сцену из голливудского блокбастера

Сульшер в образе хоббита подписал контракт с "Манчестер Юнайтед": забавное видео 2019-03-28T15:59:06+02:00 Футбол Норвежские телевизионщики превратили подписание контракта в сцену из голливудского блокбастера

Норвежский телеканал TV2 забавно отреагировал на назначение Уле-Гуннара Сульшера полноценным главным тренером "Манчестер Юнайтед". Тренер предстал в образе Бильбо Бэггинса из знаменитой голливудской трилогии "Хоббит". В ролике как раз обыгрывалась тема подписания контракта. Напомним, Сульшер заключил трехлетнее соглашение с "Крансыми дьяволами".

В ролике, кроме Сульшера, задействованы легендарный экс-тренер "МЮ" Алекс Фергюсон, игроки клуба Фил Джонс и Поль Погба, а также бывший наставник команды Жозе Моуринью и нынешний рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Сульшер забил 126 голов в 366 матчах за "Юнайтед" в период с 1996 по 2007 год, а также управлял резервной командой клуба до конца 2010 года. Он был назначен исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" после увольнения Жозе Моуринью 19 декабря 2018 года и выиграл восемь матчей подряд, установив новый рекорд клуба.

Всего под руководством норвежца "Красные дьяволы" одержали 14 побед в 19 матчах. Сульшеру удалось набрать больше очков в Премьер-лиги, чем любой другой клуб за это время. Также Сульшер героически вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Напомним, ранее "Шахтер" выпустил ролик к матчу против Динамо в Кубке Украины в стиле "Игры престолов". Главными героями огненного видео стали Жуниор Мораес и Беньямин Вербич.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сульшер в образе хоббита подписал контракт с "Манчестер Юнайтед": забавное видео". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Eurosport Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.