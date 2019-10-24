Сумасшедшее нововведение ФИФА, от которого уже плачут футбольные агенты и "Челси"

/ Фото: AFP

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте одобрила ряд решений, от которых уже хватаются за голову большинство футбольных агентов, а клубы уже обдумывают, как бы обойти эту систему. Кстати, ФИФА оправдывается перед Суданом и Египтом.

Дело в том, что ФИФА одобрила пакет реформ, касающийся ограничений по аренде игроков и агентских комиссий.

Отмечается, что был установлен максимальный предел агентской комиссии. Теперь же, агенты, которые представляют клуб, получат всего 10% от трансферной стоимости игрока, а также по 3% от подписного бонуса игроков представителям игрока и клуба, покупающего футболиста.

Эти ограничения будут применяться совместно с ранее одобренными мерами, такими как введение системы обязательного лицензирования для агентов, а также регистрация всех агентских выплат в специальном центре ФИФА.

Это очень сильно ударит по карману большинства агентам. К примеру, самый одиозный футбольный представитель этой профессии Мино Райола известен тем, что зарабатывает огромные суммы на переходах своих клиентов.

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В частности, только два трансфера Поля Погба из "МЮ" в "Ювентус" и в обратном направлении принесли ему ориентировочно 49 миллионов евро комиссионных.

Также если верит итальянским СМИ Мино получил за трансфер Де Лигта в "Ювентус" комиссию в 15% от суммы сделки.

Маттейс де Лигт / Фото: AFP В тренде "Шахтер" – "Динамо" Загреб: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Также организация ввела ограничения по аренде игроков. В сезоне-2020/21 клубу будет разрешено отдать и взять в аренду не более восьми игроков в возрасте 22 лет и старше при подписании арендных соглашений с клубами из других стран.

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К сезону-2022/23 число возможных аренд сократится до шести человек, при этом два клуба не смогут отдать в аренду друг другу более трех футболистов.

Тут также клубы будут искать всяческие лазейки, ведь им придется либо продавать, либо оставлять их в клубе.

Самым интересным клубом, который явно решил на этом заработать был – "Челси". В прошлом сезоне из клуба ушли в аренду 42 футболиста на общую стоимость в 250 миллионов фунтов.

Официальный сайт ФИФА сообщает, что клубный чемпионат мира 2021 года будет проводиться на территории Китая. Пока что организация не определила города и стадионы, где будут проходить матчи.

Смотрите гол де Лигта за сборную Голландии:

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