Сумасшедший кипер "Барселоны" отметился неординарным достижением

У Марка-Андре тер Штегена уже два ассиста в нынешнем сезоне

Марк-Андре тер Штеген / Фото: AFP

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Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген вновь отдал голевой пас.

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Немец отметился результативной передачей на форварда Антуана Гризманна в матче 16-го тура чемпионат Испании против "Мальорки".

У тер Штегена это второй ассист в сезоне. В сентябре он отдал пас на гол Луису Суаресу в матче с "Хетафе".

Таким образом, Марк-Андре – единственный вратарь в топ-5 чемпионатах Европы, кому удалось отдать две результативные передачи в этом сезоне.

Также мы сообщали, что Мишель Платини назвал игрока, который до 2030 года будет королем футбола. По мнению экс-главы УЕФА, главной звездой следующих десяти лет будет форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

Напомним, ранее Лионель Месси откровенно рассказал о своем уходе из футбола. "Я знаю, сколько мне лет. Это особенный момент, потому что приближается мой уход из футбола, а это тяжело", – признался 32-летний аргентинец.

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