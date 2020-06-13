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Суперсейв Лунина: украинский вратарь стал лучшим в первом матче после карантина в Испании

13 июня, 02:09

Елена Павлова Елена Павлова

Андрей провел 10-й поединок за "Овьедо" из Сегунды и спас команду

Украинский вратарь испанского "Овьедо" Андрей Лунин провел свой первый официальный матч после карантина. Наш голкипер вышел в основном составе в 32-м туре Сегунды против "Понферрадины" и сумел сохранить свои ворота сухими – 0:0. Ранее Лунин признался в желании получить самую сложную работу в мире.

Для 21-летнего Андрея это было десятое появление в футболке "карбайонцев" и отстоял выше всяких похвал. Украинец совершил три сейва, дважды в опасных моментах вынес мяч из ворот кулаками, а на 74-й минуте вытащил мяч, летевший в девятку.

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Под конец встречи "Понферрадина", которая в турнирной таблице шла на 12 месте, но еще сохраняла шансы побороться на шестерку плей-офф, устроила настоящий штурм ворот украинца. Однако Лунин выдержал этот натиск и провел второй матч на ноль. По версии SofaScore вратарь стал лучшим игроком поединка, заработав 7,5 баллов. Всего Андрей пропустил десять мячей в "Овьедо", которое сейчас идет на 17 месте в испанской Сегунде.

Андрей Лунин/Фото Real Oviedo

Андрей Лунин/Фото Real Oviedo

Андрей Лунин, контракт которого принадлежит "Реалу", присоединился к "Овьедо" на правах аренды в середине января и провел за новую команду три матча, в которых пропустил четыре мяча. Договор аренды Лунина, напомним, рассчитан до конца сезона 2019/2020.

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Ранее мы рассказывали, что Зидан не упускает Лунина из виду – наставнику важно, чтобы игрок получал игровую практику.

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вратарь чемпионат Испании Понферрадина Сегунда Андрей Лунин Овьедо

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