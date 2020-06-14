Українська
$ 26,6
30,17
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Свадьба с фейерверком и намеком: самый дорогой футболист "Шахтера" женился на невероятной красотке

14 июня, 18:48

Олег Люлька Олег Люлька

20-летний бразильский полузащитник "горняков" Тете в столице Украины покончил с холостяцкой жизнью

В донецком "Шахтере" одним холостяком стало меньше. Бразильский вингер "горняков" Тете женился на шикарной брюнетке, о чем сообщил на своей странице в Instagram. 20-летний Тете опубликовал несколько трогательных фото со свадьбы с яркими фейерверками, отметив геолокацией Киев. При этом в подписи к иллюстрациям бразильский полузащитник дописал: BRUA (Бразилия и Украина), тем самым намекнув, что его избранницей стала украинка.

Читайте также: "Колос" – "Шахтер": онлайн, фото и видео лучших моментов матча

"Я благодарен Богу за все, эта свадьба – во славу нашего Господа Иисуса!!! Это был потрясающий день с самым удивительным человеком. Я люблю тебя", – поделился эмоциями от свадьбы у себя в Instagram Тете.

Реклама

Читайте также: Вратарь сборной Украины Олег Петров – о свадьбе с певицей Sonya Kay: "Я влюбился с первого взгляда!"

Напомним, бразилец Тете стал игроком "Шахтера" в феврале прошлого года, перейдя к "горнякам" из "Гремио". Портал Transfermarkt называет его самым дорогостоящим игроком чемпионов Украины, оценивая в 15,5 млн евро.

Реклама

Ранее мы писали, что два игрока "Шахтера" взорвут трансферный рынок Европы. Тете и Додо попали в список супербразильцев, которым прочат громкий переход во время ближайшего трансферного окна.

Смотрите, как забивает Тете

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

свадьба футболист чемпионат Украины Шахтер Донецк Тете

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемию
Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемиюФутбол
Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критику
Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критикуФутбол
"Прирожденная бандитка": жена футболиста стала популярнее мужа благодаря откровенным фотоФутбол
"ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие": сколько в чемпионате Украины платят за проверку на коронавирусЧУ по футболу
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуны
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуныФутбол
Карантин таки заканчивается, раз Кличко и Шевченко поехали играть в гольф с украинками
Карантин таки заканчивается, раз Кличко и Шевченко поехали играть в гольф с украинкамиДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять