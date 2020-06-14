Свадьба с фейерверком и намеком: самый дорогой футболист "Шахтера" женился на невероятной красотке

В донецком "Шахтере" одним холостяком стало меньше. Бразильский вингер "горняков" Тете женился на шикарной брюнетке, о чем сообщил на своей странице в Instagram. 20-летний Тете опубликовал несколько трогательных фото со свадьбы с яркими фейерверками, отметив геолокацией Киев. При этом в подписи к иллюстрациям бразильский полузащитник дописал: BRUA (Бразилия и Украина), тем самым намекнув, что его избранницей стала украинка.

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"Я благодарен Богу за все, эта свадьба – во славу нашего Господа Иисуса!!! Это был потрясающий день с самым удивительным человеком. Я люблю тебя", – поделился эмоциями от свадьбы у себя в Instagram Тете.

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Напомним, бразилец Тете стал игроком "Шахтера" в феврале прошлого года, перейдя к "горнякам" из "Гремио". Портал Transfermarkt называет его самым дорогостоящим игроком чемпионов Украины, оценивая в 15,5 млн евро.

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Ранее мы писали, что два игрока "Шахтера" взорвут трансферный рынок Европы. Тете и Додо попали в список супербразильцев, которым прочат громкий переход во время ближайшего трансферного окна.

Смотрите, как забивает Тете

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