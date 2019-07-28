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Сыгран первый матч нового сезона Премьер-лиги: "Заря" обыграла "Ворсклу"

28 июля, 16:03

Стартовый матч украинской Премьер-лиги нового сезона прошел в Полтаве и завершился победой гостей с минимальным счетом

"Заря" на выезде минимально обыграла "Ворсклу"
"Заря" на выезде минимально обыграла "Ворсклу". Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В чемпионате Украины по футболу сыгран первый матч стартового тура сезона 2019/20 – "Заря" на выезде обыграла "Ворсклу". Поединок прошел в воскресенье в Полтаве и завершился минимальной победой гостей. Этот поединок стал дебютным для Виктора Скрипника в чемпионате Украины – экс-тренер "Вердера" принял команду летом.

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На третьей минуте автором первого гола чемпионата Украины стал 21-летний атакующий полузащитник Богдан Леднев, который выступает в "Заре" на правах аренды из киевского "Динамо". После передачи с фланга Филипп Будковский пропустил мяч, а Леднев пробил под рукой голкипера "Ворсклы". Интересно, что, по данным transfermarkt, оценочная трансферная стоимость автора дебютного гола нового сезона составляет всего 500 тысяч евро. Смотрите видео гола Леднева:

"Ворскла" – "Заря" – 0:1 (0:1)
Гол: Леднев (3)
Желтые карточки: Габелок (14), Коломоец (55), Шехич (88) – Будковский (10), Вернидуб (14), Хомченовский (49), Леднев (67)

Напомним, что позже в воскресенье состоится поединок за Суперкубок Украины. Смотреть матч "Динамо" – "Шахтер" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна. Матч пройдет в Одессе и начнется в 21:00.

Напомним, что в летнее межсезонье чемпион Украины "Шахтер" сменил тренера:


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Тег чемпионат Украины, Заря Луганск, Ворскла Полтава, Богдан Леднев

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Сегодня|Спорт

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