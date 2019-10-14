Сын героя Украины: кто выведет Роналду на поле перед матчем с Украиной

Криштиану Роналду / Фото: AFP

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Матч сборной Украины против команды Португалии в отборе на чемпионат Европы 2020 года станет особенным для восьмилетнего Саши Цымбала. Сын Героя Украины Сергея Цымбала, погибшего, защищая нашу страну под Дебальцево 7 октября 2014 года, выедет на поле за руку лучшего футболиста современности Криштиану Роналду. Украина – Португалия смотреть онлайн можно на нашем сайте с помощью текстовой трансляции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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"Миллионы маленьких поклонников футбола по всему миру восхищаются игрой одного из величайших футболистов современности Криштиану Роналду и мечтают взять у него автограф или вывести за руку на поле перед началом матча. Сегодня, в День защитника Украины, перед поединком Украина – Португалия эта мечта осуществится для восьмилетнего Саши Цымбала – сына Героя Украины и Народного Героя Украины, добровольца батальона "Киевская Русь" Сергея Цымбала, который погиб, защищая нашу страну, в Дебальцево 7 октября 2014 года. Сергей ценой собственной жизни спас своих собратьев, для которых навсегда остался лучшим другом и душой батальона. 28-летний Герой-защитник сам любил футбол и передал это увлечение сыночку", – написал Павелко в соцсети.

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Ранее появились стартовые составы команд: Криштиану Роналду выйдет на поле со стартовых минут. Как мы писали ранее, команде Андрея Шевченко для выхода на Евро-2020 нужно не проиграть Португалии либо надеяться, что литовцы отберут очки у Сербии.

Смотрите, как Украина и Португалия играли ранее:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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