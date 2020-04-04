Сын легенды "Милана" излечился от коронавируса

Полузащитник итальянского "Миалана" и сын легенды клуба Паоло Мальдини Даниэль сообщил, что вылечился от симптомов, вызванных коронавирусной инфекцией. 21 марта стало известно, что Паоло и Даниэль Мальдини сдали положительный тест на коронавирус.

"Я в порядке, у меня больше нет симптомов, и я возобновил индивидуальные тренировки", – сказал он во время прямого эфира в Instagram.

Напомним, что сын Мальдини дебютировал в чемпионате Италии в начале февраля этого года. Он появился на поле в концовке встречи против "Вероны" (1:1). Даниэль стал третьим из династии Мальдини, кто сыграл за "Милан" – ранее цвета команды защищал его дедушка Чезаре, работавший в клубе также на посту тренера.

Напомним, Паоло Мальдини вместе с голкипером "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном удерживает рекорд Серии А по количеству проведенных матчей, на их счету по 647 матчей. "Милан" навечно закрепил за Паоло, который выступал за клуб с 1985 по 2009 год, 3-й номер.

Смотрите обзор матча, в котором за "Милан" дебютировал Даниэль Мальдини:

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