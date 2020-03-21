Легенда "Милана" заразился коронавирусом: его сын также сдал положительный тест

Технический директор "Милана" и известный в прошлом игрок клуба Паоло Мальдини заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте команды. Его сын Даниэль, нападающий детской команды "Милана", также сдал положительный тест на вирус. Паоло и Даниэль остаются на карантине и чувствуют себя хорошо. Мальдини стал первым представителем "Милана", заразившимся коронавирусом.

Ранее стало известно, что инфекцию также обнаружили у игрока "Ювентуса" Пауло Дибалы. Пауло Дибала и его девушка находятся у себя дома на карантине.

Во всем мире зарегистрировано более 185 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 80 тысяч человек вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 7300 пациентов.

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Всего в "Ювентусе" зарегистрировано три случая заражения. Ранее коронавирус был диагностирован у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.

Кстати, мы писали, что Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса у одноклубника. Сейчас португалец находится на карантине на Мадейре.

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