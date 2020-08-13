Сын обладателя "Золотого мяча" вместо киевского "Динамо" перешел в польскую "Краковию"

Наследник легендарного Ривалдо, которого сватали к Мирче Луческу, продолжит карьеру в чемпионате Польши

Нападающий румынского "Вииторула" Ривалдиньо, сын знаменитого экс-игрока "Барселоны", "Милана" и сборной Бразилии Ривалдо, продолжит карьеру в чемпионате Польши. Напомним, на сына обладателя "Золотого мяча"-1999 претендовало киевское "Динамо".

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25-летний бразилец Ривалдиньо, которого сватали в Киев к Мирче Луческу, подписал контракт с польской "Краковией", за которую, кстати, выступает украинец Алексей Дитятьев. "Какой отец, такой и сын", – так пафосно представил своего новичка Twitter "Краковии". Хотя до успехов своего отца Ривалдиньо еще ой как далеко...

Напомним, со сборной Бразилии Ривалдо становился чемпионом мира-2002, с "Барселоной" – 2-кратным чемпионом Испании и победителем Суперкубка УЕФА-1997, а с "Миланом" – триумфатором Лиги чемпионов-2003.

Тогда как сын 48-летней легенды Ривалдо, Ривалдиньо, пока что имеет в своем активе лишь титул обладателя Кубка румынской лиги, добытый с бухарестским "Динамо", бывшей командой Мирчи Луческу, а также Кубок Румынии, завоеванный с "Вииторулом".

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В минувшем чемпионате Румынии Ривалдиньо провел 28 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 1 ассист.

Добавим, что три года назад Ривалдо стал дедом – у его сына Ривалдиньо родился наследник, Дави.

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Ранее мы писали, что в атаку "Динамо" сватают забивного немца из чемпионата Хорватии. Одни хорватские источники сообщают об интересе киевлян к Чолаку из "Риеки", другие называют это фейком.

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