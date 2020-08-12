Футболист "Динамо" назвал минус нынешних сборов, а его жена "разрыдалась" в Instagram

По словам полузащитника киевлян Виталия Буяльского, лучше готовиться к сезону за границей, чем дома

Один из лидеров "Динамо" Виталий Буяльский признался, что ему немного непривычно этим летом проводить сборы перед новым сезоном не за рубежом, как это было ранее, а на клубной базе под Киевом. Полузащитник дал понять, что в таких условиях сложнее сфокусироваться на работе. Отметим, что накануне "Динамо" потерпело первое поражение при Луческу, проиграв в спарринге "Десне" со счетом 1:2.

"На мой взгляд, лучше проводить сбор за границей, ведь тогда можно полностью сконцентрироваться на подготовке, – цитирует Виталия Буяльского официальный сайт "Динамо". – В таких условиях лучше восстанавливаешься, есть больше времени для процедур и теоретических занятий. В Киеве главный тренер сам говорит, что с пониманием относится к наличию у футболистов семей, детей, поэтому периодически отпускает нас домой"

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Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram

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Отметим, что нынешним летом Виталий Буяльский и его жена Алина отметили третью годовщину свадьбы, а вместе они уже восемь лет. В ноябре 2017 года у пары родилась дочка Злата.

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Кстати, на днях жена динамовца Буяльского показала, как плавает в бассейне, представ в образе "русалки в розовом". А вскоре Алина, разместив рыдающий смайлик, призналась у себя в Instagram: "И не верится, что скоро осень, холод. Если бы вы могли проснуться завтра, обладая каким-то умением или способностью, что бы это было? У меня несомненно – телепортация".

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Ранее в СМИ был назван главный любимчик Луческу в "Динамо". Ожидается, что новый наставник киевлян будет строить игру команды через чемпиона мира U-20 Владислава Супрягу.

Смотрите, как забивает динамовец Буяльский

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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