"Сзади стоял медведь": бывший защитник "Ливерпуля" шокирован приемом в России

Хорватский защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен был шокирован приемом в России. Футболист позвонил бывшему партнеру по английскому "Ливерпулю" Мохамеду Салаху, чтобы рассказать о первых впечатлениях от Санкт-Петербурга. Ранее мы писали, что "Зенит" купил у "Ливерпуля" конкурента для Ракицкого.

"Я только что прилетел, вышел из аэропорта и увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь! Чума, брат! Я спрашиваю: "Кто-то открыл ворота зоопарка?" А мне говорят: "Да, не волнуйся, он тебя не съест, он нормальный и не трогает людей", — сказал Ловрен египетскому форварду.

Реклама

Читайте также: Как же долго этого ждали: только пять игроков "Ливерпуля" были рождены до предыдущего триумфа команды

Напомним, что Деян перешел в "Зенит" из "Ливерпуля" этим летом. За "красных" 31-летний хорват выступал с 2014 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. До "Ливерпуля" Ловрен играл за "Саутгемптон", французский "Лион" и загребское "Динамо". А во время карантина защитник "Ливерпуля" пошел в подкат против сына и посчитал его симулянтом.

Реклама Деян Ловрен / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Контракт Ловрена с питерцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Главный тренер чемпионов России Сергей Семак заявил, что рассчитывает на Ловрена в матче Суперкубка России с "Локомотивом" 7 августа.

Смотрите, как Деян Ловрен забивал за "Ливерпуль"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама