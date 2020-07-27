"Зенит" купил у "Ливерпуля" конкурента для Ракицкого

Российский "Зенит" вслед за победой в Кубке России объявил о трансфере защитника английского "Ливерпуля" Деяна Ловрена. Соглашение рассчитано на три года, сообщается на официальном сайте "Зенита". Goal.com сообщает, что трансфер хорватского защитника обошелся чемпиону России в 12 миллионов евро.

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Ловрен станет партнером украинского защитника Ярослава Ракицкого, либо будет конкурировать с ним за место в основном составе. Напомним, что в тренерский штаб команды входит еще один украинец Анатолий Тимощук.

"Я знал, что "Зенит" – самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне – еще и обладатель Кубка. Для меня это было важно не только из-за статуса, но еще и потому, что в этом клубе меня ждут сильные партнеры. Я знал, что "Зенит" уделяет очень большое внимание еврокубкам и особенно – Лиге чемпионов. Это тоже важно для меня. Я уже оставил свой след в этом турнире, но мне этого мало – теперь я хочу передать свой опыт новым партнерам и помочь команде пройти как можно дальше", – сказал Деян официальному сайту "Зенита".

Ранее Ловрен поиграл в таких командах как загребское "Динамо", французский "Лион", английские "Саутгемптон" и "Ливерпуль", с которым в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, а в этом стал чемпионом Англии. Кроме этого 31-летний хорват является победителем Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, чемпионом Хорватии и Франции, а в составе сборной доходил до финала ЧМ-2018.

Ранее мы писали, что "Зенит" опубликовал видео с детьми, которым попытался отвлечь внимание от "полового акта" в раздевалке. Голкипер питерцев Кержаков дал автограф на карточке, которую ему привезла машинка на пульте управления.

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Смотрите, как "Зенит" играл в нынешнем сезоне Лиги чемпионов:

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