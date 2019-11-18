Так играют главные фавориты Евро-2020: рекорд Гризманна и обзор победы французов над Албанией

Антуан Гризманн празднует победу / Фото: Reuters

Главные, по оценкам букмекеров, фавориты предстоящего Евро-2020 – футболисты сборной Франции – на мажорной ноте завершили квалификационный раунд первенства Старого Света. В выездном матче против Албании, который был первой игрой для нового 22-тысячного стадиона в Тиране, "трехцветные" отпраздновали победу со счетом 2:0 и выиграли заочную борьбу с Турцией за первое место в группе H. Напомним, сентябрьский поединок команд Франции и Албании в Париже ознаменовался скандалом: вместо албанского гимна французы включили гимн Андорры.

Обзор матча Албания – Франция (0:2)

Тиранский матч с Албанией стал для Дидье Дешама сотым на посту главного тренера сборной Франции. Специалист одержал 65-ю победу (при 18 ничьих и 17 поражениях). Выигрыш действующим чемпионам мира принесли результативные удары Корентино Толиссо и Антуана Гризманна. На счету второго также голевой пас – уже седьмой в отборочном турнире. По этому показателю форвард "Барселоны" вышел на первое место в квалификации Евро-2020, обойдя на один ассист полузащитника сборной Англии Стерлинга, нападающего сборной Голландии Депая и звезду бельгийцев Азара.

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Албания – Франция – 0:2

Голы: Толиссо, 9, Гризманн, 30

Албания: Бериша, Леняни (Роши, 46), Весели, Хисай (Траши, 82), Косе (Мемушай, 46), Баре, Гьясула, Гимшити, Дермаку, Балай, Манай

Франция: Манданда, Менди (Динь, 75), Варан, Лангле, Дюбуа (Павар, 88), Толиссо, Сиссоко, Кимпембе, Жиру, Бен-Йеддер (Фекир, 85), Гризманн

Предупреждения: Хисай – Лангле

И В Н П М О 1 ФРАНЦИЯ 10 8 1 1 25-6 25 2 ТУРЦИЯ 10 7 2 1 18-3 23 3 ИСЛАНДИЯ 10 6 1 3 14-11 19 4 АЛБАНИЯ 10 4 1 5 16-14 13 5 АНДОРРА 10 1 1 8 3-20 4 6 МОЛДОВА 10 1 0 9 4-26 3

Напомним, что сборная Украины в последней игре отбора Евро-2020 добилась волевой ничьей в Белграде 2:2, забив спасительный гол на 93-й минуте. Отличился Артем Беседин. Этот результат обеспечил команде Андрея Шевченко место в первой корзине на жеребьевке финальной части чемпионата Европы. Правда, позже появилась информация, что заработанное Украиной место в первой корзине УЕФА может отдать России.

Обзор матча Сербия – Украина (2:2)

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