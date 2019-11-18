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Так играют главные фавориты Евро-2020: рекорд Гризманна и обзор победы французов над Албанией

18 ноября, 08:04

"Трехцветные" провели сотый матч под руководством Дидье Дешама, одержав 65-ю викторию

Антуан Гризманн празднует победу

Антуан Гризманн празднует победу / Фото: Reuters

Главные, по оценкам букмекеров, фавориты предстоящего Евро-2020 – футболисты сборной Франции – на мажорной ноте завершили квалификационный раунд первенства Старого Света. В выездном матче против Албании, который был первой игрой для нового 22-тысячного стадиона в Тиране, "трехцветные" отпраздновали победу со счетом 2:0 и выиграли заочную борьбу с Турцией за первое место в группе H. Напомним, сентябрьский поединок команд Франции и Албании в Париже ознаменовался скандалом: вместо албанского гимна французы включили гимн Андорры.

Обзор матча Албания – Франция (0:2)

Тиранский матч с Албанией стал для Дидье Дешама сотым на посту главного тренера сборной Франции. Специалист одержал 65-ю победу (при 18 ничьих и 17 поражениях). Выигрыш действующим чемпионам мира принесли результативные удары Корентино Толиссо и Антуана Гризманна. На счету второго также голевой пас – уже седьмой в отборочном турнире. По этому показателю форвард "Барселоны" вышел на первое место в квалификации Евро-2020, обойдя на один ассист полузащитника сборной Англии Стерлинга, нападающего сборной Голландии Депая и звезду бельгийцев Азара.

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Сербия vs Украина

Албания – Франция – 0:2
Голы: Толиссо, 9, Гризманн, 30
Албания: Бериша, Леняни (Роши, 46), Весели, Хисай (Траши, 82), Косе (Мемушай, 46), Баре, Гьясула, Гимшити, Дермаку, Балай, Манай
Франция: Манданда, Менди (Динь, 75), Варан, Лангле, Дюбуа (Павар, 88), Толиссо, Сиссоко, Кимпембе, Жиру, Бен-Йеддер (Фекир, 85), Гризманн
Предупреждения: Хисай – Лангле

ИВНПМО
1 ФРАНЦИЯ1081125-625
2 ТУРЦИЯ1072118-323
3 ИСЛАНДИЯ1061314-1119
4 АЛБАНИЯ1041516-1413
5 АНДОРРА101183-204
6 МОЛДОВА101094-263

Напомним, что сборная Украины в последней игре отбора Евро-2020 добилась волевой ничьей в Белграде 2:2, забив спасительный гол на 93-й минуте. Отличился Артем Беседин. Этот результат обеспечил команде Андрея Шевченко место в первой корзине на жеребьевке финальной части чемпионата Европы. Правда, позже появилась информация, что заработанное Украиной место в первой корзине УЕФА может отдать России.

Обзор матча Сербия – Украина (2:2)

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сборная Франции Евро-2020 сборная Албании Дидье Дешам Антуан Гризманн

Источник: Сегодня|Спорт

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