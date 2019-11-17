60 млн для сборной: какие премии и когда команда Шевы получит за выход на Евро-2020

Сборная Украины / Фото: Reuters

Стали известны подробности финансового поощрения, которое ждет сборную Украины по футболу за выход на Евро-2020. Как мы писали ранее, сыграв вничью с Сербией в Белграде 2:2, Украина заработала место в первой корзине при жеребьевке финальной части чемпионата Европы. Правда, позже стало известно, что из первой корзины команду Шевченко могут убрать из-за России.

Обзор матча Сербия – Украина (2:2)

Как заявил в эфире "Великого футбола" на канале "Футбол 1" журналист Игорь Бурбас, после ничейного матча с сербами в Белграде в раздевалку нашей сборной зашел президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и пообещал премии за успешный отборочный цикл. "Правда, не в этом году, а когда пройдет транш от УЕФА. Это будет в марте следующего года", – сказал Бурбас.

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Ранее мы писали, что Шева круто изменил схему выплат премий сборной Украины: и это стало одной из причин успехов "сине-желтых". В чем суть. Прежде сборники получали финансовые бонусы после каждого успешного матча. Однако Андрей Шевченко настоял на том, чтобы эта схема ушла в прошлое. Согласно новому порядку, игроки забронировали себе премиальные лишь по факту выполнения глобальной турнирной задачи – выхода в финальную часть Евро-2020. Таким образом Шева обеспечил мотивацию подопечных на длинную дистанцию.

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Какую сумму сборная Украины получит за выход на Евро-2020, официально не сообщается. Но можно предположить, что немалую. Скажем, четыре года назад ходили слухи, что за попадание на Евро-2016 непосредственно команде выплатили 2 миллиона евро – как часть из тех 8 млн евро, которые "капнули" на счет ФФУ от УЕФА за прохождение в финальную часть турнира.

За выход на ЧЕ-2020 Украинской ассоциации футбола (экс-ФФУ) достанется как минимум 9,25 миллиона евро от УЕФА. Если предположить, что, по аналогии с предыдущим Евро, четвертая часть этой суммы будет перечислена непосредственно тренерам и игрокам сборной, то они могут получить на руки порядка 2,3 млн евро – это около 62 млн гривен.

Смотрите, как перед матчем с Сербией Украина обыграла Эстонию и Португалию:

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