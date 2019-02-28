Такого в Англии еще не было: уникальная серия Александра Зинченко!
Украинец выиграл все свои 13 матчей за "МанСити" в чемпионате. Подобного не было за всю историю АПЛ
Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал автором уникального рекорда. Он оказался победителем в 13 подряд матчах английской Премьер-лиги. Другими словами, если Зинченко выходит на поле, то "горожане" обязательно побеждают.
Как сообщает твиттер АПЛ, это самая длинная серия из побед с начала карьеры игрока в истории соревнований.
Напомним, в 28-м туре АПЛ команда Гвардиолы обыграла "Вест Хэм" (1:0), Зинченко отыграл все 90 минут встречи и получил одну из самых высоких оценок во встрече.
Отметим, что украинец из "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко пропускал этот матч – как и пропустит остаток сезона – из-за травмы ахилла. Между тем именно бразильский приятель Ярмолы – Фелипе Андерсон – помог "Вест Хэму" проиграть. Именно после его фола, очень спорного, "МанСити" получил право на 11-метровый, который и реализовал Агуэро.
Как заявлял ранее тренер "МанСити" Гвардиола: "Все должны учиться у Зинченко".
Также ранее сообщалось, что украинцу на церемонии награждения не дали подержать Кубок английской лиги, чтобы не сломал, как в прошлый раз. Зинченко поднял трофей над головой уже позже, на поле.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Такого в Англии еще не было: уникальная серия Александра Зинченко!". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Триумф Зинченко на "Уэмбли": украинец выиграл скандальный финал Кубка лиги
Футболист сборной Украины помог "МанСити" одолеть будущего соперника киевского "Динамо"