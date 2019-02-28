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Такого в Англии еще не было: уникальная серия Александра Зинченко!

Сегодня, 11:57

Украинец выиграл все свои 13 матчей за "МанСити" в чемпионате. Подобного не было за всю историю АПЛ

Александр Зинченко
Александр Зинченко.
Такого в Англии еще не было: уникальная серия Александра Зинченко! //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7af/915/5c77af9154f59.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7af/915/5c77af9154f59.png Футбол Украинец выиграл все свои 13 матчей за "МанСити" в чемпионате. Подобного не было за всю историю АПЛ

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал автором уникального рекорда. Он оказался победителем в 13 подряд матчах английской Премьер-лиги. Другими словами, если Зинченко выходит на поле, то "горожане" обязательно побеждают.

Как сообщает твиттер АПЛ, это самая длинная серия из побед с начала карьеры игрока в истории соревнований.

Напомним, в 28-м туре АПЛ команда Гвардиолы обыграла "Вест Хэм" (1:0), Зинченко отыграл все 90 минут встречи и получил одну из самых высоких оценок во встрече.

Отметим, что украинец из "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко пропускал этот матч – как и пропустит остаток сезона – из-за травмы ахилла. Между тем именно бразильский приятель Ярмолы – Фелипе Андерсон – помог "Вест Хэму" проиграть. Именно после его фола, очень спорного, "МанСити" получил право на 11-метровый, который и реализовал Агуэро.

Как заявлял ранее тренер "МанСити" Гвардиола: "Все должны учиться у Зинченко".

Также ранее сообщалось, что украинцу на церемонии награждения не дали подержать Кубок английской лиги, чтобы не сломал, как в прошлый раз. Зинченко поднял трофей над головой уже позже, на поле.

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Тег Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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