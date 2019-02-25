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Украинцу Зинченко не дали подержать Кубок, чтобы не сломал, как в прошлый раз

Сегодня, 10:55

В прошлом году украинский полузащитник повредил трофей победителям чемпионата Англии

Александр Зинченко
Александр Зинченко. Фото: AFP
Украинцу Зинченко не дали подержать Кубок, чтобы не сломал, как в прошлый раз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3ac/17e/5c73ac17e1c84.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3ac/17e/5c73ac17e1c84.jpg Футбол В прошлом году украинский полузащитник повредил трофей победителям чемпионата Англии

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт после победы в Кубке английской лиги не дал подержать трофей партнеру по команде Александру Зинченко. В финале "Сити" взял верх над "Челси" (0:0, пенальти – 4:3), Зинченко отыграл все 120 минут. При этом Зинченко был признан авторитетным порталом Whoscored лучшим футболистом матча, хотя и не пробивал 11-метровый.

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Местные СМИ и болельщики предположили, что Ляпорт так поступил из-за прошлогоднего инцидента. Тогда игрок сборной Украины во время награждения после победы в чемпионате Англии умудрился задеть трофей спиной и сломать. Когда игроки "Манчестер Сити" уже вовсю праздновали, отплясывая вокруг трофея, украинский полузащитник клуба Александр Зинченко попятился и нечаянно перевернул кубок. Судя по испуганному лицу игрока, он был уверен, что что-то сломал.

Впрочем, позднее справедливость восторжествовала – игрок сборной Украины все же поднял трофей во время празднований на поле.

Кстати, в этом же матче случился необычный инцидент. Вратарь "Челси" отказался уходить на замену перед серией пенальти в финале Кубка лиги. Испанский голкипер своим поведением разгневал главного тренера.

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Тег видео, Манчестер Сити, Кубок лиги, Александр Зинченко

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СЭ

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