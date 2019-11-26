Талантливый человек, талантлив во всем: игрок "Ливерпуля" поразил болельщиков игрой на пианино

Роберто Фирмино подыгрывал своей жене на инструменте, пока она пела

Роберто Фирмино / Фото: AFP

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Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино удивил болельщиков игрой на пианино. Подпевала мелодии жена 28-летнего бразильского игрока Ларисса Перейра.

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В настоящий момент видео набрало уже более два млн просмотров. В комментариях под роликом игру Фирмино на музыкальном инструменте оценили его товарищи по "Ливерпулю" и сборной Бразилии Алисон Бекер, Филиппе Коутиньо, Адриан и Лукас Лейва.

/ Фото: Instagram

Фирмино перешел в "Ливерпуль" из "Хоффенхайма" в 2015 году. В нынешнем сезоне бразильский форвард принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Также Фирмино выступает за национальную команду Бразилии с 2014 года.

Ранее мы писали, что финал Лиги чемпионов могут перенести из Европы на другой континент. УЕФА рассматривает вариант с проведением решающего матча в США.

Также мы писали о забавном эпизоде в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате.

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