Телеканалы потребуют от английских клубов более 800 миллионов, если сезон не будет доигран

Клубы не намерены выполнять требования телекомпаний и готовы идти в суд

Официальные трансляторы матчей чемпионата Англии могут потребовать компенсацию в размере около 800 миллионов евро, если сезон не будет доигран. Об этом сообщает Daily Mail. По сведениям издания, Sky Sports имеет право на 128 прямых трансляций, BT Sport – на 52 трансляции. Ранее появился неожиданный формат концовки сезона в Англии: все на одном стадионе с перерывом в два дня.

Впрочем, клубы не намерены выполнять требования телекомпаний, даже если они захотят получить компенсацию. В этом случае последние могут обратиться в суд.

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Напомним, что руководство Премьер-лиги приостановило сезон 13 марта из-за пандемии коронавируса. Есть вероятность, что сезон возобновится 4 апреля. Ранее мы писали, что клубы английской Премьер-лиги не намерены признавать сезон не состоявшимся.

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Напомним, на днях футболист "Челси" порадовал, что вылечился от коронавируса. "Я изолировал себя от людей, следовал рекомендациям врачей, соблюдал установленные нормы и уже вылечился, – сообщил 19-летний Каллум Хадсон-Одои. – Надеюсь, скоро всех увижу и вернусь на поле. Берегите себя".

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