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Теперь это уже не "Манчестер Юнайтед": коронавирус заставил "дьяволов" изменить название клуба

16 апреля, 16:18

Богдан Юрков

Английский гранд убрал подсветку с семи букв своего имени, оставив гореть только "NHS UNITED"

Знаменитый английский клуб "Манчестер Юнайтед" трогательно поддержал медиков своей страны, которые в эти дни борются с пандемией коронавируса. "Красные дьяволы" убрали подсветку с семи букв своего названия, которое красуется при входе на стадион "Олд Траффорд", оставив гореть только буквы "NHS UNITED".

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NHS – аббревиатура Национальной службы здравоохранения Англии. Таким образом "Манчестер Юнайтед" показал свое единство с британскими врачами в сложный для своей страны и всего мира момент.

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Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" первым урежет зарплату в Премьер-лиге. Игроки команды согласились отдать 30 процентов своих месячных окладов, а это почти 10 миллионов евро, Национальной службе здравоохранения.

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По последним данным, в Великобритании зафиксировано почти 100 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых порядка 13 тыс. оказались летальными.

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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