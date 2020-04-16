Теперь это уже не "Манчестер Юнайтед": коронавирус заставил "дьяволов" изменить название клуба

Английский гранд убрал подсветку с семи букв своего имени, оставив гореть только "NHS UNITED"

Знаменитый английский клуб "Манчестер Юнайтед" трогательно поддержал медиков своей страны, которые в эти дни борются с пандемией коронавируса. "Красные дьяволы" убрали подсветку с семи букв своего названия, которое красуется при входе на стадион "Олд Траффорд", оставив гореть только буквы "NHS UNITED".

Читайте также: Легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" удивил онкобольного болельщика "Ливерпуля"

NHS – аббревиатура Национальной службы здравоохранения Англии. Таким образом "Манчестер Юнайтед" показал свое единство с британскими врачами в сложный для своей страны и всего мира момент.

Реклама

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" первым урежет зарплату в Премьер-лиге. Игроки команды согласились отдать 30 процентов своих месячных окладов, а это почти 10 миллионов евро, Национальной службе здравоохранения.

Читайте также: "Мы шарахаемся от соседей. Соседи шарахаются от нас": легенда "Динамо" Сергей Балтача – о коронавирусе в Лондоне

По последним данным, в Великобритании зафиксировано почти 100 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых порядка 13 тыс. оказались летальными.

Реклама

Смотрите, как принц Чарльз преодолел коронавирус

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама