Тьерри Анри может возглавить обидчика "Мариуполя"
"Бордо" ищет нового тренера после отставки Густаво Пойета
Бывший нападающий "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри может начать самостоятельную тренерскую работу. Его представители начали переговоры с "Бордо". Ранее клуб отстранил тренера Густаво Пойета, который публично раскритиковал руководство за продажу форварда Гаэтана Лаборде в "Монпелье" без его ведома.
Эту информацию подтвердил бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер. "Да, он хочет этого. Анри умен, у него достаточно качеств для работы. Экзистенциальный вопрос заключается в том, готов ли человек жертвовать своей жизнью ради карьеры тренера", – заявил Венгер.
Анри работает ассистентом в штабе главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
Напомним, что в прошлый четверг "Бордо" победил украинский "Мариуполь" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф квалификации турнира.
Ранее мы писали, что Тьерри Анри, который во время чемпионата мира 2018 года был помощником главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, может возглавить сборную Египта.
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