Тьерри Анри может возглавить обидчика "Мариуполя"

Бывший нападающий "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри может начать самостоятельную тренерскую работу. Его представители начали переговоры с "Бордо". Ранее клуб отстранил тренера Густаво Пойета, который публично раскритиковал руководство за продажу форварда Гаэтана Лаборде в "Монпелье" без его ведома.

Эту информацию подтвердил бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер. "Да, он хочет этого. Анри умен, у него достаточно качеств для работы. Экзистенциальный вопрос заключается в том, готов ли человек жертвовать своей жизнью ради карьеры тренера", – заявил Венгер.

Анри работает ассистентом в штабе главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Напомним, что в прошлый четверг "Бордо" победил украинский "Мариуполь" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф квалификации турнира.

Ранее мы писали, что Тьерри Анри, который во время чемпионата мира 2018 года был помощником главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, может возглавить сборную Египта.