Тестирование перед возобновлением сезона в Германии обнаружило 10 больных коронавирусом

В Германии провели первую волну тестирования клубов Бундеслиги и второй лиги страны на коронавирус. Игроки и сотрудники в общей сложности сдали 1724 теста, 10 из которых дали положительный результат. Ранее мы писали, что повторное тестирование не обнаружило в "Кельне" коронавируса после того, как 1 мая было обнаруено три заразившихся.

Сообщается, что на этой неделе DFL проведет вторую волну тестов. Если новых положительных результатов не будет, то команды смогут возобновить групповые тренировки. После этого планируется, что футболистов будут тестировать по два раза в неделю.

Напомним, Бундеслига планировала вернуться уже 15 мая. При этом все встречи будут проходить при пустых трибунах, а транслироваться матчи будут по общедоступным немецким каналам. Интересно, что предварительной датой возобновления сезона в Германии было 9 мая, но к этой дате футболисты точно не успеют вернуть форму.

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Кстати, чемпионат Украины по футболу предлагают доиграть в двух городах по "немецкому" протоколу. В Премьер-лиге осталось провести 54 матча. Возобновить первенство планируют 30 мая. Подробнее о планах рассказал гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.

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