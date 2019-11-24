Топлес у окна: бывшая жена украинского футболиста передает привет из Дубая

Анна Мандзюк / Фото: Instagram

Бывшая жена игрока сборной Украины Виталия Мандзюка Анна продолжает набирать популярность в Instagram. Девушка, наслушавшись советов своей лучшей подруги Ирины Морозюк, регулярно радует своих подписчиков пикантными снимками. В этот раз Анна поделилась фото с отдыха в Дубае.

Девушка поделилась фото, на котором она топлес позирует на фоне огромного панорамного окна, а за ним красуется колесо обозрения. Кстати, незнакомец, сделавший пикантные фото, остался за кадром. "Доброе утро", – подписала фото Анна.

Напомним, что недавно боксерская драка жен экс-игроков "Динамо" завершилась страстным поцелуем. Самые горячие девушки украинского футбола взорвали интернет очередным откровенным видео.

Ранее мы писали, что Ирина Морозюк осуществила футбольный трюк со стриптизом, раздевшись для видео в Instagram. Горячая супруга украинского защитника, выступающего нынче в Турции, похвасталась футбольной техникой и идеальным телом.

Ирина Морозюк устроила стриптиз с мячом Видео: Instagram

Отметим, что самые эпатажные девушки украинского футбола ранее уже не раз взрывали интернет. Например, когда Ирина Морозюк показала себя под струей воды в душевой кабинке, Анна Мандзюк написала ей: "Я все-таки тебя люблю чуть больше, чем просто как подругу".

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