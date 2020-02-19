"Тоттенхэм" – "Лейпциг": прогноз букмекеров на поединок Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" в среду, 19 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором "шпоры" на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" Стэдиум в Лондоне сыграют против немецкого РБ "Лейпциг". Начало матча в 22.00. Наш сайт проведет онлайн матча "Тоттенхэм" – РБ "Лейпиц" с яркими фото.

По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Жозе Моуринью. На победу "Тоттенхэма" принимают ставки с коэффициентом 2.33. Успех немецкого клуба оценивают в 3.10. Ничейный исход встречи — 3.50.

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На стадии группового этапа текущего розыгрыша турнира "РБ Лейпциг" занял первое место в одном квартете с французским "Лионом", а "Тоттенхэм" уступил в своей группе первую ступень "Баварии".

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