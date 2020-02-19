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"Тоттенхэм" – РБ "Лейпциг": где смотреть поединок Лиги чемпионов

19 февраля, 12:53

Противостояние Моуринью и Нагельсмана пройдет на "Тоттенхэм Стэдиум"

Тоттенхэм

Тоттенхэм / Фото: Reuters

В среду, 19 февраля, на "Тоттенхэм Стэдиум" в Лондоне состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся "Тоттенхэм" и РБ "Лейпциг". Начало поединка в 22:00. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. На нашем сайте будет доступен онлайн матча "Тоттенхэм" – "Лейпциг" со всеми знаковыми событиями.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

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Финалист Лиги чемпионов 2018/19 одного из лидеров чемпионата Германии – именно такая вывеска сегодня будет на этом противостоянии. Это будет первая личная встреча "Тоттенхэма" и "Лейпцига", ранее клубы на евроарене не пересекались.

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Ранее мы рассказывали, что УЕФА определил первых обладателей новой награды в Лиге чемпионов. УЕФА определил лучших игроков вчерашних матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов Лейпциг Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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