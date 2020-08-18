Тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "Не стоит забывать путь, который мы прошли в этом сезоне"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение своей команды от "Интера" в полуфинале Лиги Европы, назвав решающим моментом игры второй гол в исполнении итальянского клуба. Напомним, "Шахтер" проиграл "Интеру" 0:5 после того, как на предыдущих стадиях турнира одолел "Бенфику", "Вольфсбург" и "Базель".

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- Луиш, почему "Шахтер" отказался от своей игры и намного больше был в обороне, чем в атаке?

- Да, вы правы, нам не удавалось показывать атакующую игру из-за сложного прессинга "Интера". Соперник полностью закрывал наше начало атаки, обрезал все линии передач на полузащитников, длинный пас также выходил с огромной сложностью. Было очень трудно связать игру, переход от ворот за центр поля на половину противника. В первом тайме был полумомент у Маркоса Антонио, а также второй у Мораеса – к сожалению, оба не были реализованы. А "Интер" до перерыва реализовал один из двух своих моментов. И было очень сложно пройти первую линию прессинга, организованного у нашей линии обороны. Во втором тайме у нас была отличная возможность сравнять счет, можно было забивать. К сожалению, затем "Интер" оформил второй мяч, и наша команда ментально, психологически уже не смогла хорошо на это среагировать. Как итог счет становился все объемнее. Негативный день для нас. Мы прошли достаточно хороший путь в Лиге Европы, но это поражение, конечно, запомнится. Остается поздравить победителя – "Интер", который провел великолепную игру, и смотреть дальше – вперед, – цитирует главного тренера "горняков" Луиша Каштру официальный сайт "Шахтера".

Луиш Каштру / Фото: Reuters



- Второй гол решил очень многое, и пропущен он был после стандарта. Если вы уже смотрели видео или можете и так вспомнить эпизод: что неправильно делали ваши подопечные при угловом?

- Это произошло, потому что мы не смогли закрыть дальнюю стойку. Конечно, мы всегда изучаем соперника до матча, стараемся найти все сильные и слабые стороны, разбираем и атаку, и оборону. Знали, что у "Интера" при подаче угловых игрок часто забегает на дальнюю, а там – одна из самых опасных зон при стандартных положениях. Мы не смогли это проконтролировать. Как вы правильно подметили, данный момент действительно стал решающим. После него мы уже практически не смогли вновь включиться в игру. Если до второго гола матч был еще более-менее сбалансированным между двумя командами, то после – мы должны признать, что "Интер" пошел вперед и взял свое преимущество в этом поединке. Также воспользуюсь моментом и скажу, что в этот полуфинал мы дошли не просто так – мы смогли сюда дойти. Конечно, я беру всю ответственность за поражение "Шахтера" на себя. Но не стоит забывать путь, который мы прошли в сезоне. Поражение ни в коем случае не должно заставить нас забыть все те матчи. И мы прекрасно знаем, что во многих еврокубковых поединках мы были очень компетентны, показывали отличную игру и результаты. Сейчас нам нужно проанализировать, как и всегда, понять, какими были наши ошибки, исправить их и смотреть вперед.

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Обзор матча "Интер" – "Шахтер" (5:0)

Напомним, что днем ранее в первом полуфинале Лиги Европы "Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. Главный матч турнира "Севилья" – "Интер" состоится 21 августа в Кельне.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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