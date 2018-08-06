Тренер "Славии" назвал сильные стороны "Динамо" перед матчем в Лиге чемпионов

Главный тренер пражской "Славии" Йиндржих Трпишовски охарактеризовал киевское "Динамо" – своего следующего соперника. Команды сыграют между собой в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Чехии во вторник, 7 августа. Сегодня днем делегация киевского "Динамо" отправилась в Прагу.

"У "Динамо" специфический стиль футбола. Наши предыдущие соперники на него не похожи. Я следил за игрой "Динамо". Они забивают не так много голов. Думаю, что и завтра будет такая игра. "Динамо" делает упор на тактику и планирует свою игру до деталей. Это было очень хорошо видно в последнем матче с "Шахтером". Что касается сильных сторон "Динамо", то они очень хорошо обороняются. Особенно в матчах против "Шахтера". Также киевляне хорошо играют на контратаках. Наиболее опасными игроками я считаю Вербича и Цыганкова. Они на многое способны", – сказал на пресс-конференции Трпишовски.

Перед открытой тренировкой Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов. Наставник киевлян признался, что для "Динамо" значит выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Вместе с Хацкевичем на пресс-конференции присутствовал капитан команды Сергей Сидорчук. Он с юмором ответил на вопрос о высокорослых игроках "Славии".