Тренер "Славии" назвал сильные стороны "Динамо" перед матчем в Лиге чемпионов

Сегодня, 22:45

Чешский тренер считает, что у "Динамо" специфический стиль футбола

Йиндржих Трпишовски/ Фото ФК &quot;Славия&quot;
Йиндржих Трпишовски/ Фото ФК "Славия"

Главный тренер пражской "Славии" Йиндржих Трпишовски охарактеризовал киевское "Динамо" – своего следующего соперника. Команды сыграют между собой в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Чехии во вторник, 7 августа. Сегодня днем делегация киевского "Динамо" отправилась в Прагу.

"У "Динамо" специфический стиль футбола. Наши предыдущие соперники на него не похожи.

Я следил за игрой "Динамо". Они забивают не так много голов. Думаю, что и завтра будет такая игра. "Динамо" делает упор на тактику и планирует свою игру до деталей. Это было очень хорошо видно в последнем матче с "Шахтером".

Что касается сильных сторон "Динамо", то они очень хорошо обороняются. Особенно в матчах против "Шахтера". Также киевляне хорошо играют на контратаках. Наиболее опасными игроками я считаю Вербича и Цыганкова. Они на многое способны", – сказал на пресс-конференции Трпишовски.

Перед открытой тренировкой Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов. Наставник киевлян признался, что для "Динамо" значит выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Вместе с Хацкевичем на пресс-конференции присутствовал капитан команды Сергей Сидорчук. Он с юмором ответил на вопрос о высокорослых игроках "Славии".

Напомним, что в аэропорту корреспонденту "Сегодня" удалось пообщаться с нападающим Артемом Бесединым: "Задача "Динамо" на Лигу чемпионов? Попасть в группу и выйти из нее".
футбол, Лига чемпионов, Динамо Киев, Славия Прага, Йиндржих Трпишовски

Вы сейчас просматриваете новость "Тренер "Славии" назвал сильные стороны "Динамо" перед матчем в Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Динамомания

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото А. Пономаренко

Уступил место Сталину: история стадиона, где завтра сыграет "Динамо" в Лиге чемпионов

Сегодня, 20:25

Нынешняя арена "Славии" - самая современная в Чехии

Футбол

Александр Хацкевич. Фото ФК "Динамо"

Хацкевич: "Завтрашнюю игру я не пропущу, буду присутствовать на ней"

Сегодня, 19:42

Наставник киевлян признался, что для "Динамо" значит выход в групповой этап Лиги чемпионов
Загрузка...

Футбол

Сергей Сидорчук. Фото ФК "Динамо"

Сидорчук: "С Хацкевичем в лифте не толкался"

Сегодня, 19:20

Наставник киевлянам лично показывал, как нужно противостоять высокорослым игрокам "Славии"

Футбол

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Фото: кадр из трансляции

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов: с кем может сыграть "Динамо"

Сегодня, 14:10

В раунде плей-офф киевское "Динамо" может сыграть с "Аяксом" или "Стандардом"

Футбол

Артем Беседин. Фото А.Пономаренко

Артем Беседин: "Задача "Динамо" на Лигу чемпионов? Попасть в группу и выйти из нее"

Сегодня, 13:52

Перед отлетом в Прагу мы коротко поговорили с центрфорвардом киевлян в аэропорту "Борисполь"

Футбол

"Динамо" вылетело в Прагу на матч Лиги чепмпионов. Фото fcdynamo.kiev.ua

"Динамо" на стартовый матч в Лиге чемпионов везет 22 футболиста

Сегодня, 12:41

Киевляне отправились в Прагу на матч против "Славии" в третьем раунде квалификации ЛЧ
Загрузка...