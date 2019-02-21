Тренер соперников "Шахтера": "Мы не собираемся быть мальчиками для битья"
Владимир Шаран рассказал, что будет подтверждать "Александрия" в матче чемпионата Украины с "горняками"
Уже в 20:00 в Германии начнется ответный матч "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы. Онлайн игры "Айнтрахт" – "Шахтер" смотрите на нашем сайте. Между тем о будущем противостоянии с "горняками" в чемпионате Украины высказалася главный тренер "Александрии" Владимир Шаран. Напомним, поединок лидера и третьей команды текущего чемпионата Украины состоится 25 февраля на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры в 19.00. в комментарии Football.ua поделился мнением о противостоянии с Шахтером, которое запланировано на 25 февраля.
"Завтра проводим теоретическое занятие по "Шахтеру", еще одно теоретическое занятие проведем в Харькове, – сказал в комментарии в комментарии Football.ua Шаран. – Просмотрели все контрольные поединки "Шахтера", сегодня будем наблюдать за их игрой с "Айнтрахтом". Прекрасно понимаем, кем является "Шахтер". Это лидер, это скорость, это серьезное атакующее звено. Поэтому будем стараться в этой игре проявить свои лучшие качества. Мы не собираемся быть мальчиками для битья — нас обязывает наше турнирное положение, поэтому в Харькове должны подтвердить свое реноме".
Как сообщалось ранее, сегодняшний матч "Шахтера" в Германии соберет полный стадион. Главный тренер "горняков" Паулу Фонсека пообещал, что против "Айнтрахта" болельщики увидят "храбрый и смелый "Шахтер".
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