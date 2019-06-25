Тренер, спасший "Олимпик" от вылета, покидает пост: названа удивительная причина

На смену Игорю Климовскому в качестве наставника донецкой команды может прийти иностранец

Игорь Климовский уходит. Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Следом за "Шахтером" новый главный тренер появится и в другой донецкой команде – "Олимпике". Об этом сообщает официальный сайт клуба. Игорь Климовский, под руководством которого "Олимпик" на финише прошлого сезона набрал достаточно очков для сохранения элитной прописки, не может оставаться у руля команды. Причина – отсутствие у него лицензии PRO, необходимой для работы главным тренером в УПЛ.

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Ранее анонсировалось, что Климовский останется работать в структуре "Олимпика", а, возможно, войдет в тренерский штаб нового наставника. Кто же им станет – пока неизвестно. Руководство клуба ведет переговоры с разными специалистами, в числе которых и несколько иностранцев. Интересно, что уже 28 июня футболисты донецкой команды приступят к подготовке к новому сезону. Именно на этот день запланирован сбор команды на базе в Счастливом и знакомство игроков "Олимпика" с новым наставником.

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Как сообщалось ранее, в "Шахтере" сравнили тренировки Луиша Каштру и Паулу Фонсеки. "Если раньше были физические и беговые упражнения, то сейчас работа проходит с мячами, однако, повторюсь, очень интенсивно", – отметил защитник "горняков" Сергей Кривцов.

Также мы писали, что в Украине сыгран первый матч нового сезона: "Заря" одолела уникальный клуб – 2:0. В соперниках у луганчан был ФК "Скорук" из поселка Томаковка Днепропетровской области, названный по фамилии своих президента и вице-президента – Максима и Тамары Скорук.

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