Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

В Украине сыгран первый матч нового сезона: "Заря" одолела уникальный клуб – 2:0

24 июня, 17:55

Спарринг-сессия украинских клубов в межсезонье открылась сухой победой луганчан над "Скоруком"

Скрипник одержал первую победу у руля "Зари"
Скрипник одержал первую победу у руля "Зари". Фото: Facebook

В украинском футболе сыгран первый матч нового сезона – 2019/2020. Пока что речь идет о спаррингах. В дебютной игре луганская "Заря", которую недавно возглавил чемпион Германии Виктор Скрипник, принимала на базе "Металлург" в Запорожье ФК "Скорук" из  поселка Томаковка Днепропетровской области. Этот аматорский клуб уникален тем, что назван по фамилии своих президента и вице-президента – Максима и Тамары Скорук.

Расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги

Игра "Заря" – "Скорук" завершилась победой луганчан со счетом 2:0. Подопечные Виктор Скрипника забили по мячу в каждом из таймов. До перерыва отличился 20-летний полузащитник Егор Шалфеев, а во втором тайме окончательный счет в матче оформил 22-летний японский легионер "Зари" Ицуки Урата.

Смотрите обзор последнего матча "Зари" в прошлом сезоне

Как мы писали ранее, экс-игрок "Шахтера" перейдет в "Динамо" для создания суперсвязки с Цыганковым. 27-летний Караваев, принадлежащий "Заре", со дня на день должен стать футболистом команды Хацкевича.

Также сообщалось, что в "Заре" рассказали о разговоре Скрипника с экс-главой бюджетного комитета Рады. "Нужна встряска!" – сменщику Юрия Вернидуба ставят задачу вернуть луганскую команду в групповой турнир Лиги Европы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Заря Луганск

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине сыгран первый матч нового сезона: "Заря" одолела уникальный клуб – 2:0". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Шахтер" взял на сборы в Германию двух чемпионов мира

Сегодня, 15:05

Луиш Каштру взял на сбор команды 28 футболистов

"Александрия" купила финалиста Лиги Европы: бухгалтерия самой громкой покупки в истории украинского клуба

22 июня, 22:45

Перед стартом в групповом раунде еврокубков бронзовая команда УПЛ оформила знаковое для себя усиление

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

В Украине запретили популярное обезболивающее

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

"Беги отсюда!": спасшаяся пассажирка рассказала о произошедшем

Чем полезна клубника, а чем вредна?

Люди, которые любят вкус кофе и пива лгут сами себе

В Одесской области задержан подозреваемый в убийстве девочки

32-летняя россиянка превращается в живую Барби

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Грандиозная скидка на мощный вентилятор в городе

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 09:26

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

"Сломал карьеру ради 35 тысяч долларов в день": Шеву включили в звездный антирейтинг

Вчера, 13:13

Нынешний тренер сборной Украины оказался в топе игроков, погубивших свою карьеру одним трансфером

Это не Блохин: назван человек, угробивший карьеру Милевского в киевском "Динамо"

Вчера, 10:55

Давний друг Артема Милевского рассказал, из-за кого скандальный нападающий в свое время покинул Киев

Абрамович отдаст за нового тренера "Челси" 10 процентов от трансфера Шевченко

22 июня, 18:38

Российский олигарх заплатит "Дерби" за Фрэнка Лэмпарда компенсацию в размере 4 миллионов евро

"Это смертельно": в России опасаются, что Николая Валуева может постигнуть судьба Жанны Фриске

22 июня, 17:18

Известный боксер рассказал, что врачам так и не удалось убрать опухоль у него из головы

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Зеленский оставил на должностях двух чиновников времен Порошенко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь