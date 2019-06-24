В Украине сыгран первый матч нового сезона: "Заря" одолела уникальный клуб – 2:0

Спарринг-сессия украинских клубов в межсезонье открылась сухой победой луганчан над "Скоруком"

Скрипник одержал первую победу у руля "Зари". Фото: Facebook

В украинском футболе сыгран первый матч нового сезона – 2019/2020. Пока что речь идет о спаррингах. В дебютной игре луганская "Заря", которую недавно возглавил чемпион Германии Виктор Скрипник, принимала на базе "Металлург" в Запорожье ФК "Скорук" из поселка Томаковка Днепропетровской области. Этот аматорский клуб уникален тем, что назван по фамилии своих президента и вице-президента – Максима и Тамары Скорук.

Расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги

Игра "Заря" – "Скорук" завершилась победой луганчан со счетом 2:0. Подопечные Виктор Скрипника забили по мячу в каждом из таймов. До перерыва отличился 20-летний полузащитник Егор Шалфеев, а во втором тайме окончательный счет в матче оформил 22-летний японский легионер "Зари" Ицуки Урата.

Смотрите обзор последнего матча "Зари" в прошлом сезоне

Как мы писали ранее, экс-игрок "Шахтера" перейдет в "Динамо" для создания суперсвязки с Цыганковым. 27-летний Караваев, принадлежащий "Заре", со дня на день должен стать футболистом команды Хацкевича.

Также сообщалось, что в "Заре" рассказали о разговоре Скрипника с экс-главой бюджетного комитета Рады. "Нужна встряска!" – сменщику Юрия Вернидуба ставят задачу вернуть луганскую команду в групповой турнир Лиги Европы.

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