Тренер "Вольфсбурга" – о "Шахтере": "Мы все время одним глазом поглядываем в направлении Украины"

В субботу, 27 июня, состоялся последний тур чемпионата Германии по футболу. Соперник "Шахтера" по 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" на своем поле проиграл победителю Бундеслиги "Баварии" 0:4. А после игры тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер ответил на вопросы "Сегодня".

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Отметим, что послематчевая пресс-конференция во времена коронавируса – это нечто. Ноу-хау от "Вольфсбурга": вопросы тренерам журналисты задают посредством специально созданной группы WhatsApp. Лицезреть наставников можно на табло стадиона, послушать их комментарии – через стадионную систему громкоговорителей (акустика – тихий ужас!).

В ходе необычной пресс-конференции тренеру "Вольфсбурга" Оливеру Гласнеру прозвучали вопросы и от нашего корреспондента.

- Герр Гласнер – для вашей команды сезон уже завершен? Насколько важны для вас матчи Лиги Европы, запланированные на август?

- Конечно, мы находимся в весьма необычной ситуации. Сезон закончился, он был очень длинным, все мы мечтаем об отпуске. Вместе в тем нам приходится думать о Лиге Европы, ведь мы играем в 1/8-й. Пускай исходная позиция не идеальна, однако я не считаю, что у нас нет шансов. Поэтому нам придется сократить каникулы. Соберемся, и хорошо подготовимся к матчам с "Шахтером". Приложим все силы, чтобы принять участие в заключительном турнире Лиге Европы, который пройдет в Германии. А в общем мы рассматриваем августовские матчи Лиги Европы в качестве подготовительных сборов в преддверии нового сезона.

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Оливер Гласнер / Фото: Reuters

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- Вы готовы сыграть с "Шахтером" в Украине? Или предпочли бы второй "домашний" поединок на немецкой земле?

- Конечно, сыграть ответный матч одной восьмой дома было бы совсем неплохо. Решение УЕФА по этому поводу еще не принято, но, в любом случае, мы с ним согласимся.

- Следите ли вы за "Шахтером"?

- Да, конечно, мы следим за нашим соперником. Смотрим, как они играют, каким составам, их тактические схемы. За отдельными результатами пока пристально не следим, для этого у нас еще будет достаточно времени – когда возобновим тренировочный процесс. Но, уверяю вас, все время одним глазом поглядываем в направлении Украины, – отметил тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер.

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Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, который состоялся в Германии еще в начале марта, "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:1.

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