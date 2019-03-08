Три игрока "Челси" и ни одного из "Динамо": названа символическая сборная Лиги Европы
УЕФА определил лучших игроков первых матчей 1/8 финала
На официальном сайте УЕФА опубликована символическая сборная первых матчей 1/8 финала Лиги Европы. Как и ожидалось, ни один из игроков киевского "Динамо" не попал в смборную недели. Напомним, "Динамо" на выезде разгромно уступило "Челси" со счетом 0:3. Ответный матч пройдет 14 марта в Киеве. Обзор матча "Челси" – "Динамо" – 3:0 есть на сайте "Сегодня".
Зато в символическую сборную попали сразу три игрока "Челси" – защитники Давиде Дзаппакоста и Давид Луис, а также полузащитник Педро, открывший счет в матче.
Вратарь: Трапп ("Айнтрахт")
Защитники: Дзаппакоста, Давид Луиз (оба – "Челси"), Кулибали, Марио Руй (оба – "Наполи")
Полузащитники: Педро ("Челси"), Морланес ("Вильярреал"), Фабиан Руис ("Наполи"), Бен Арфа ("Ренн")
Нападающие: Родриго ("Валенсия"), Морено ("Вильярреал").
Кстати, легионер "Динамо" сделал громкое заявление: "Необходимо выходить на поле и биться за фанатов, за Киев, за Украину". Кендзера считает, что киевляне во втором тайме выглядели лучше, хоть и пропустили два мяча.
После встречи главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил: "Во втором тайме мы выглядели достаточно уверенно".
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