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Три игрока "Челси" и ни одного из "Динамо": названа символическая сборная Лиги Европы

Сегодня, 15:28

УЕФА определил лучших игроков первых матчей 1/8 финала

Педро
Педро. Фото: AFP
Три игрока "Челси" и ни одного из "Динамо": названа символическая сборная Лиги Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/26d/ae4/5c826dae49f2b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/26d/ae4/5c826dae49f2b.jpg Футбол УЕФА определил лучших игроков первых матчей 1/8 финала

На официальном сайте УЕФА опубликована символическая сборная первых матчей 1/8 финала Лиги Европы. Как и ожидалось, ни один из игроков киевского "Динамо" не попал в смборную недели. Напомним, "Динамо" на выезде разгромно уступило "Челси" со счетом 0:3. Ответный матч пройдет 14 марта в Киеве. Обзор матча "Челси" – "Динамо" – 3:0 есть на сайте "Сегодня".

Зато в символическую сборную попали сразу три игрока "Челси" – защитники Давиде Дзаппакоста и Давид Луис, а также полузащитник Педро, открывший счет в матче.

Вратарь: Трапп ("Айнтрахт")

Защитники: Дзаппакоста, Давид Луиз (оба – "Челси"), Кулибали, Марио Руй (оба – "Наполи")

Полузащитники: Педро ("Челси"), Морланес ("Вильярреал"), Фабиан Руис ("Наполи"), Бен Арфа ("Ренн")

Нападающие: Родриго ("Валенсия"), Морено ("Вильярреал").

Кстати, легионер "Динамо" сделал громкое заявление: "Необходимо выходить на поле и биться за фанатов, за Киев, за Украину". Кендзера считает, что киевляне во втором тайме выглядели лучше, хоть и пропустили два мяча.

После встречи главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил: "Во втором тайме мы выглядели достаточно уверенно".

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Тег УЕФА, Лига Европы

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Источники:

UEFA.com , Сегодня|Спорт

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