Три за одного: "Ювентус" предлагает "МЮ" грандиозный обмен футболистами

Туринский клуб – единственный претендент на лидера "МЮ" Поля Погба

Поль Погба. Фото: AFP

Руководство "Ювентуса" все еще рассчитывает на возвращение французского хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба на "Альянц Стадиум". По информации итальянской газеты Corriere della Sera, туринский клуб готов предложить "МЮ" португальского защитника Жоау Канселу, бразильского полузащитника Дугласа Косту и французского хавбека Блеза Матюиди в обмен на 26-летнего Погба.

Руководство "старой сеньоры" полагает, что так им удастся убедить "Манчестер Юнайтед" значительно снизить цену, выставленную за француза. Напомним, "МЮ", по различным сообщениям СМИ, требует за Погба не менее 200 миллионов евро.

Ранее стало известно о том, что президент "Реала" Флорентино Перес отказал главному тренеру мадридцев Зинедину Зидану в покупке Погба. Таким образом, "Ювентус" остается единственным претендентом на французского полузащитника.

Напомним, контракт игрока с "Юнайтед" рассчитан до 2021 года. В сезоне-2018/19 футболист провел 47 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

Смотрите, как забивает Погба. И как его удаляют

Ранее мы писали, что Поль Погба вывел популярный челлендж на новый уровень:футболист открыл две бутылки ударом ноги. Получив вызов от еще одного клиента Мино Райолы – Златана Ибрагимовича, хавбек "Манчестер Юнайтед" даже перевыполнил задачу.

Также сообщалось, что мегасделка по Погба сорвалась: "МЮ" отказался менять француза на Неймара. Поговаривают, что "МанЮнайтед" отпугнула высокая зарплата бразильца из "ПСЖ" – ежемесячный оклад 27-летнего нападающего составляет 900 тысяч фунтов в неделю.

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