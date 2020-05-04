Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,96
29,29
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Тут – лучшие в мире фанаты": скандальный "футболист с перегаром" не хочет возвращаться в "Динамо"

4 мая, 10:29

Олег Люлька

Жерсону Родригесу понравилось в столице Турции, и он склонен к тому, чтобы остаться в составе "Анкарагюджю"

Вингер сборной Люксембурга и киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который на правах аренды защищает цвета турецкого "Анкарагюджю", признался, что не хочет возвращаться в лагерь вице-чемпионов Украины. Ранее мы писали, что изгой из "Динамо" впечатлил турок, и в Анкаре хотят оставить футболиста.

"Я нигде не видел таких горячих фанатов, как у "Анкарагюджю", – цитирует Жерсона Родригеса турецкое издание Sporanki10.yil. – Я хочу остаться тут, если трансфер удастся осуществить"

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес / Фото: Getty Images

Реклама

Отметим, что в нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, на счету Родригеса – семь матчей за "Анкарагюджю", в которых вингер сборной Люксембурга сумел отличиться тремя голами, а также двумя ассистами. Серьезная статистика!

Правда, как мы писали ранее, "Динамо" требует за Жерсона Родригеса приличные отступные. В свое время, по данным Transfermarkt, киевляне купили вингера у японского клуба "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро, а теперь, как, сообщает турецкое издание Fotomac, украинский клуб хочет выручить за него не менее 5 млн евро.

Напомним, выступая в Украине, Жерсон то и дело конфликтовал с Алексеем Михайличенко. Кроме того, по данным медиа, Родригес приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром.

Смотрите, как Жерсон Родригес забил в свои ворота в матче Люксембург – Украина

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Динамо Киев чемпионат Турции Жерсон Родригес Анкарагюджю

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замужФутбол
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как МилевскийФутбол
Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер "забанил" бонус, который свалился на его головуФутбол
"В Киеве – не строгий карантин": земляк Месси из "Динамо" – о ситуации в украинской столицеФутбол
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...