"Тут – лучшие в мире фанаты": скандальный "футболист с перегаром" не хочет возвращаться в "Динамо"

Жерсону Родригесу понравилось в столице Турции, и он склонен к тому, чтобы остаться в составе "Анкарагюджю"

Вингер сборной Люксембурга и киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который на правах аренды защищает цвета турецкого "Анкарагюджю", признался, что не хочет возвращаться в лагерь вице-чемпионов Украины. Ранее мы писали, что изгой из "Динамо" впечатлил турок, и в Анкаре хотят оставить футболиста.

"Я нигде не видел таких горячих фанатов, как у "Анкарагюджю", – цитирует Жерсона Родригеса турецкое издание Sporanki10.yil. – Я хочу остаться тут, если трансфер удастся осуществить"

Жерсон Родригес / Фото: Getty Images

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Отметим, что в нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, на счету Родригеса – семь матчей за "Анкарагюджю", в которых вингер сборной Люксембурга сумел отличиться тремя голами, а также двумя ассистами. Серьезная статистика!

Правда, как мы писали ранее, "Динамо" требует за Жерсона Родригеса приличные отступные. В свое время, по данным Transfermarkt, киевляне купили вингера у японского клуба "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро, а теперь, как, сообщает турецкое издание Fotomac, украинский клуб хочет выручить за него не менее 5 млн евро.

Напомним, выступая в Украине, Жерсон то и дело конфликтовал с Алексеем Михайличенко. Кроме того, по данным медиа, Родригес приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром.

Смотрите, как Жерсон Родригес забил в свои ворота в матче Люксембург – Украина

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