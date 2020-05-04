"Тут – лучшие в мире фанаты": скандальный "футболист с перегаром" не хочет возвращаться в "Динамо"

Вингер сборной Люксембурга и киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который на правах аренды защищает цвета турецкого "Анкарагюджю", признался, что не хочет возвращаться в лагерь вице-чемпионов Украины. Ранее мы писали, что изгой из "Динамо" впечатлил турок, и в Анкаре хотят оставить футболиста.
"Я нигде не видел таких горячих фанатов, как у "Анкарагюджю", – цитирует Жерсона Родригеса турецкое издание Sporanki10.yil. – Я хочу остаться тут, если трансфер удастся осуществить"
Отметим, что в нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, на счету Родригеса – семь матчей за "Анкарагюджю", в которых вингер сборной Люксембурга сумел отличиться тремя голами, а также двумя ассистами. Серьезная статистика!
Правда, как мы писали ранее, "Динамо" требует за Жерсона Родригеса приличные отступные. В свое время, по данным Transfermarkt, киевляне купили вингера у японского клуба "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро, а теперь, как, сообщает турецкое издание Fotomac, украинский клуб хочет выручить за него не менее 5 млн евро.
Напомним, выступая в Украине, Жерсон то и дело конфликтовал с Алексеем Михайличенко. Кроме того, по данным медиа, Родригес приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром.
Смотрите, как Жерсон Родригес забил в свои ворота в матче Люксембург – Украина
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