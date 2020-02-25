"У Беседина после той пьянки не выветрилось": неожиданная реакция на допинг-наказание динамовца

Агент Милевского призвал подписчиков поддержать "Беса" и получил ответ-сюрприз от одного из своих фолловеров

Известный футбольный агент Александр Панков, ведущий дела Артема Милевского, на своей странице в Instagram подбодрил форварда "Динамо" Артема Беседина, получившего год дисквалификации за допинг. Однако призыв Панкова к пользователям соцсетей поддержать Беседина получил неожиданный отклик от одного из подписчиков агента.

"Тема Беседин, хочу тебе пожелать терпения и много позитивных эмоций. Этот год пролетит очень быстро, тем более, два месяца уже прошло. Ты сильный парень, тебя легко не сломать. Только вперед, Амиго. Поддержим "Беса", – написал у себя в Instagram Александр Панков, разместив свое фото из развлекательного заведения с Бесединым, Гармашем, Рыбалкой и Милевским

"У Беседина после той пьянки не выветрилось", – написал в комментариях Александру Панкову один из его фолловеров. На что агент назвал этого подписчика клоуном.

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Ранее мы рассказывали, когда Беседин вернется к тренировкам "Динамо". Несмотря на год дисквалификации, уже осенью 23-летний форвард сможет участвовать в тренировочном процессе своего клуба.

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