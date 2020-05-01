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"У больных коронавирусом футболистов мало шансов умереть": в Бразилии предлагают возобновить сезон

1 мая, 11:38

Александр Трикиша

Глава страны считает, что вирус не угрожает футболистам

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступил за возобновление футбольного сезона в стране, остановленного из-за пандемии коронавируса. По его мнению, смертельный вирус не угрожает футболистам, так как они имеют крепкое здоровье. Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляция.

"Многие в футболе выступают за возобновление сезона, потому что безработица касается в том числе и клубов. У больных коронавирусом футболистов мало шансов умереть благодаря их физической форме, они же спортсмены. Не мне принимать решение о рестарте, но мы можем помочь, – приводит слова Болсонару The Guardian со ссылкой на Radio Guaiba.

Отметим, что за последний месяц в Бразилии скончались два футболиста, но эти случаи не связаны с коронавирусом. Несколько дней назад футболист умер от удара током, запуская воздушного змея. Летательный аппарат запутался в проводах, в результате чего футболиста ударило током.

Ранее мы писали, что в Бразилии во время процедур физиотерапии внезапно умер 22-летний футболист. Футболист клуба "Гуарани Баже" Тьяго Кортес лечил травмированное колено.

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В бразильском Сан Паулу на фоне эпидемии коронавируса работники городского кладбища трудятся в авральном режиме:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Бразилии коронавирус Жаир Болсонару

Источник: Сегодня|Спорт

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