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Завели дело: от "Барселоны" требуют доплатить 80 миллионов за Гризманна

20 июля, 10:22

Мадридский клуб утверждает, что каталонцы вели переговоры с футболистом еще с 2018 года

Антуан Гризманн
Антуан Гризманн. Фото: AFP

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) открыла дисциплинарное дело в отношении "Барселоны" по поводу перехода в каталонский клуб французского нападающего Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико", сообщает AS. Гризманн перешел из "Атлетико" в "Барселону" 12 июля за 120 миллионов евро. Позднее клуб из Мадрида выступил с заявлением, что "Барселона" вела переговоры с французским нападающим с февраля 2018 года и способствовала тому, чтобы Гризманн договорился с руководством мадридского клуба о снижении суммы отступных после 1 июля.

Позднее появилась информация, что "Атлетико" располагает доказательствами переговоров футболиста с представителями каталонского клуба в марте. Мадридский клуб потребует от "Барселоны" еще 80 миллионов евро, которые входили в первоначальную сумму отступных за француза.

Ранее сообщалось, что Месси не хотел прихода Гризманна в "Барсу": француз рассказал, как будет мириться с Лионелем. Аргентинский лидер "Барсы" выступал против покупки форварда "Атлетико", потому что тот нарушил данное им слово.

Как мы писали ранее, стало известно, сколько нужно денег, чтобы за секунду купить всю "Барселону". Отступные за весь основной состав каталонского гранда превысили 5 миллиардов евро. Самый дорогой – Гризманн.

Смотрите, как Гризманн забивал на ЧМ-2018

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Тег футбол, Барселона, чемпионат Испании, Атлетико Мадрид, Антуан Гризманн

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