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У главного тренера ТОП-клуба обнаружили коронавирус: вся команда изолирована

13 марта, 08:20

Максим Перепелица

Наставник "Арсенала" Микель Артета находится на карантине

"Арсенал" выступил с официальным заявлением о положительном анализе на коронавирус у главного тренера команды Микеля Артеты. Тренировочный центр клуба закрыт на карантин. В соответствии с государственными принципами здравоохранения весь состав команды и тренерский штаб переводятся на самостоятельное изолирование.

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"Это действительно разочаровывает, но я сдал тест после плохого самочувствия. Вернусь к работе, как только мне позволят врачи", – сказал Артета.

Таким образом, в ближайшие часы ожидается официальное сообщение о переносе матча "Арсенала" с "Брайтоном" в рамках АПЛ, игра должна была пройти 14 марта.

Ранее мы рассказывали, что судьба Евро-2020 висит на волоске – УЕФА в срочном порядке проведет экстренное собрание. По видеосвязи обсудят ситуацию с национальными турнирами и международными соревнованиями.

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Мы также сообщали, что два европейских ТОП-чемпионата отменены на неопределенный срок.

Смотрите обзор матча "Арсенал" – "Олимпиакос":

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чемпионат Англии Арсенал Лондон коронавирус

Источник: Официальный сайт ФК "Арсенал"

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