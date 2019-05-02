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У Коноплянки в "Шальке" будет новый тренер: Давид Вагнер сказал "Да"

2 мая, 23:18

Немецкий тренер Давид Вагнер согласился возглавить "Шальке" – СМИ

Давид Вагнер
Давид Вагнер. Фото: Getty Images

Давид Вагнер согласился стать главным тренером немецкого футбольного клуба "Шальке", сообщает Sky Sports. Вагнер в январе покинул пост наставника английского клуба "Хаддерсфилд Таун", при нем в сезоне-2016/17 команда вышла в Премьер-лигу. С 2011 по 2015 год 47-летний Вагнер тренировал резервную команду дортмундской "Боруссии".

В марте с должности главного тренера "Шальке" был уволен Доменико Тедеско. Обязанности главного тренера в клубе исполняет Хуб Стивенс. В текущем сезоне "Шальке" вылетел из Лиги чемпионов, дважды уступив английскому "Манчестер Сити" в матчах 1/8 финала – 2:3 и 0:7. В Бундеслиге клуб с 30 очками занимает 15-е место.

Напомним, что в составе "Шальке" выступает украинский полузащитник Евгений Коноплянка, который в последнее время крайне редко попадает в состав. К тому же, в апреле Коноплянка получил болезненное повреждение на тренировке. У вингера сборной Украины обнаружились проблемы с подколенным сухожилием.

Нижняя часть турнирной таблицы чемпионата Германии:

14 АУГСБУРГ31871647-5931
15 ШАЛЬКЕ31861736-5430
16 ШТУТГАРТ31661928-6724
17 НЮРНБЕРГ313101825-5719
18 ГАННОВЕР31462126-6618

Кстати, ранее стало известно, что "Шальке" готовит распродажу: Коноплянка – в списке 11 игроков, кому "на выход".

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Тег тренер, чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, Шальке

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Сегодня|Спорт

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