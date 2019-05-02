У Коноплянки в "Шальке" будет новый тренер: Давид Вагнер сказал "Да"
Немецкий тренер Давид Вагнер согласился возглавить "Шальке" – СМИ
Давид Вагнер согласился стать главным тренером немецкого футбольного клуба "Шальке", сообщает Sky Sports. Вагнер в январе покинул пост наставника английского клуба "Хаддерсфилд Таун", при нем в сезоне-2016/17 команда вышла в Премьер-лигу. С 2011 по 2015 год 47-летний Вагнер тренировал резервную команду дортмундской "Боруссии".
В марте с должности главного тренера "Шальке" был уволен Доменико Тедеско. Обязанности главного тренера в клубе исполняет Хуб Стивенс. В текущем сезоне "Шальке" вылетел из Лиги чемпионов, дважды уступив английскому "Манчестер Сити" в матчах 1/8 финала – 2:3 и 0:7. В Бундеслиге клуб с 30 очками занимает 15-е место.
Напомним, что в составе "Шальке" выступает украинский полузащитник Евгений Коноплянка, который в последнее время крайне редко попадает в состав. К тому же, в апреле Коноплянка получил болезненное повреждение на тренировке. У вингера сборной Украины обнаружились проблемы с подколенным сухожилием.
Нижняя часть турнирной таблицы чемпионата Германии:
|14
|АУГСБУРГ
|31
|8
|7
|16
|47-59
|31
|15
|ШАЛЬКЕ
|31
|8
|6
|17
|36-54
|30
|16
|ШТУТГАРТ
|31
|6
|6
|19
|28-67
|24
|17
|НЮРНБЕРГ
|31
|3
|10
|18
|25-57
|19
|18
|ГАННОВЕР
|31
|4
|6
|21
|26-66
|18
Кстати, ранее стало известно, что "Шальке" готовит распродажу: Коноплянка – в списке 11 игроков, кому "на выход".
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