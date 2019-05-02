У Коноплянки в "Шальке" будет новый тренер: Давид Вагнер сказал "Да"

Немецкий тренер Давид Вагнер согласился возглавить "Шальке" – СМИ

Давид Вагнер. Фото: Getty Images

Давид Вагнер согласился стать главным тренером немецкого футбольного клуба "Шальке", сообщает Sky Sports. Вагнер в январе покинул пост наставника английского клуба "Хаддерсфилд Таун", при нем в сезоне-2016/17 команда вышла в Премьер-лигу. С 2011 по 2015 год 47-летний Вагнер тренировал резервную команду дортмундской "Боруссии".

В марте с должности главного тренера "Шальке" был уволен Доменико Тедеско. Обязанности главного тренера в клубе исполняет Хуб Стивенс. В текущем сезоне "Шальке" вылетел из Лиги чемпионов, дважды уступив английскому "Манчестер Сити" в матчах 1/8 финала – 2:3 и 0:7. В Бундеслиге клуб с 30 очками занимает 15-е место.

Напомним, что в составе "Шальке" выступает украинский полузащитник Евгений Коноплянка, который в последнее время крайне редко попадает в состав. К тому же, в апреле Коноплянка получил болезненное повреждение на тренировке. У вингера сборной Украины обнаружились проблемы с подколенным сухожилием.

Нижняя часть турнирной таблицы чемпионата Германии:

14 АУГСБУРГ 31 8 7 16 47-59 31 15 ШАЛЬКЕ 31 8 6 17 36-54 30 16 ШТУТГАРТ 31 6 6 19 28-67 24 17 НЮРНБЕРГ 31 3 10 18 25-57 19 18 ГАННОВЕР 31 4 6 21 26-66 18

Кстати, ранее стало известно, что "Шальке" готовит распродажу: Коноплянка – в списке 11 игроков, кому "на выход".

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